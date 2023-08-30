Dinamo Kiev'den Türkiye'ye Bayraktar TB2'li teşekkür mesajı

Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Dinamo Kiev'den sürpriz bir paylaşım geldi.

DINAMO KIEV'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Ukrayna temsilcisi sosyal medyadan yaptığı Bayraktar TB2 görselli paylaşımla Türkiye'ye Ukrayna'ya destekleri için teşekkür etti.

İşte Dinamo Kiev'in yaptığı paylaşım:

BEŞİKTAŞ-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, yarın saat 21.00'da sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Beşiktaş Park'ta saat 21.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.

Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Claudio Filipe Ruivo Pereira olacak.