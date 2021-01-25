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Spor

Dinamo Moskova kamp için Antalya'da

Rusya Premier Lig takımlarından Dinamo Moskova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde devre arası kamp çalışmaları için Antalya'yı tercih etti.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 12:02 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 12:02
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Premier Lig'in ilk yarısını 30 puanla 6. sırada tamamlayan Dinamo Moskova, 5 etaptan oluşan ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Dinamo Moskova Kulübü Başkanı Yuri Belkin, AA muhabirine, 12 yıldır kamp için Antalya'yı seçtiklerini söyledi.

Antalya'nın sahaları, otelleri, hava durumu ve lojistik imkanlarıyla kendileri için çok cazip olduğunu anlatan Belkin, "Kampımız şu anda çok iyi gidiyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya sıkıntı içinde ancak Antalya'da iyi bir güvenlik var." ifadelerini kullandı.

Moskova'da hava sıcaklığının -20 dereceleri görebildiğini vurgulayan Belkin, Antalya'da ise 20 derecede güneşli bir havada kamp yapma imkanı bulduklarını aktardı.

"EN İYİ YERE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Başkan Yuri Belkin, ligin ilk yarısında beklentilerin altında bir performans ortaya koyduklarını ancak ikinci yarıda daha iyi sonuçlar alacaklarına inandığını dile getirdi.

Teknik direktör değişikliğine giderek, takımı Alman Sandro Schwarz'a emanet ettiklerini belirten Belkin, "İlk yarıyı daha iyi yerlerde bitirmek istiyorduk ancak olmadı. İyi bir hazırlık dönemi geçirip, en iyi yere çıkmak istiyoruz. Ligin ikinci yarısında hedefimiz, en azından UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilme hakkı elde etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de kamp çalışmalarını gerçekleştiren Rus ekibi, Polonya temsilcileriyle yaptığı ilk iki hazırlık maçında Lech Poznan'a 2-0 yenilirken, Rakow'u ise 2-0 mağlup etti.

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