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Spor

Dinamo Zagreb'de kalacak mı? Dominik Livakovic için transfer açıklaması

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic, geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'den kiraladıkları 31 yaşındaki deneyimli kaleci Dominik Livakovic'in takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Mario Kovacevic 'Yeni sezonda da Dinamo'da oynamaya devam edeceğine inanıyorum. Eğer kalırsa, kimse benden daha mutlu olamaz.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ30 Haziran 2026 Salı 12:48 - Güncelleme:
Dinamo Zagreb'de kalacak mı? Dominik Livakovic için transfer açıklaması
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Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic, geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'den kiraladıkları Dominik Livakovic ile ilgili konuştu.

Kovacevic, "Dünya Kupası'nı izliyorum ve Livakovic, Hırvatistan Ligi'nden gelip en iyi oynayan Hırvat oyuncu! Keşke ona bu kadar iş düşmeseydi ama performansına bakılınca onu tebrik ediyorum. Harika bir formda olduğu belli. Onun ve milli takımımızın bir üst tura yükselmesinden dolayı çok mutluyum." dedi.

Livakovic'in gelecek yıl Dinamo Zagreb'de kalıp kalmayacağına yönelik soruya cevap veren Kovacevic, "Dominik Livakovic'in yeni sezonda da Dinamo'da oynamaya devam edeceğine inanıyorum. Eğer kalırsa, kimse benden daha mutlu olamaz!" sözlerini sarf etti.

31 yaşındaki Livakovic, yeni sezonla birlikte Dinamo Zagreb'ten bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe'ye geri dönecek. Hırvat file bekçisinin, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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