Dinçer Azaphan'dan Galatasaray'a 6. sponsorluk

Galatasaray Kulübü ile Tunç Holding arasında yeni bir sponsorluk anlaşması daha imzalandı. Futbol A Takımı forma kol sponsorluğu anlaşması, Nef Stadyumu'nda yapılan törenle imzalandı. Toplantıya Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey ile Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Özgörkey, çok önem verdikleri bir anlaşma yaptıklarını ifade ederek, "Her iki tarafa da önemli bir katma değer sağlayacaktır. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir marka olduğu herkesin malumu. Galatasaray, gerek kültürü gerek marka değeriyle, bu toprakların en değerli markalarından birisi. Yakın zamanda açıklanan bir anket sanıyorum ki çok çarpıcı bir veri oluşturdu. Galatasaray'ın ülke çapında taraftar sayısındaki üstünlüğü çarpıcı şekilde ortaya çıktı. 81 ilin 60'ında birincilik hepimiz için gurur kaynağı olmuştur. Bu durum da her sponsor için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Galatasaray'ın sponsoru olmak, ülke çapında sempati kazanma anlamına gelmektedir. Büyüyen ekonomimizle birlikte sponsorlarımıza, Galatasaray markasının gücüyle yeni kapılan açmayı planlamaktayız. Tunç Holding de içinde ulunduğu sektörlerde önemli bir markadır. Geçmişte önemli anlaşmalarla da kulübümüze her zaman destek vermiştir. Dinçer Azaphan'a kendisinin nezdinde tüm çalışanlarına saygı ve teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Yeni sezonda omuz omuza yürüyeceğimiz bu yolun sonu şampiyonluk olacaktır" cümlelerine yer verdi.

"STAT VE FORMA GÖĞÜS SPONSORLUĞU İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Forma göğüs sponsorluğu ve stat isim sponsorluğu konusunda da görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Cemal Özgörkey, "Ciddi boyutta bir talep var. Çok yoğun bir döneme geldik yönetim olarak. Bir yandan tarih bizi sıkıştırıyor. Bir yandan transferler var, amatör şubeler var. Hepsi üst üste yığıldı. Bazı konular için acelemiz yok. Değerli dostum Dinçer Azaphan çok bastırdı, hızlı davrandı ve konuştuğumuz her konuda 'IBAN numarası verin, hemen göndereyim' dedi. Her şeyin en doğrusunu yapmak istiyoruz, hiçbir sponsorumuzu yalnız bırakmak istemiyoruz. Stat sponsorluğu için de mevcut bir sponsorluğumuz var. Kendisi; 'Benden daha iyi şartlarda gelen sponsor varsa ben çekilirim ve bütçemi farklı branşlarda kullanabilirim' diyerek desteğini sürdürüyor. Sponsorluk konularında oldukça ciddiyiz. Uzun vadeli bir çözüm ortağı olarak görmek istiyoruz sponsorlarımızı. Bu da sadece sözle olmuyor" açıklamasında bulundu.

DİNÇER AZAPHAN: "NE ZAMAN İSTERLERSE BEN DESTEĞE HAZIRIM"

Galatasaray Kulübü'ne 6. kez destek olmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Dinçer Azaphan da, "Başta başkanımız Dursun Özbek'e, ikinci başkanımız Cemal Özgörkey başkanıma ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Daha önce görmediğim bir ilgi gösterdiler. Geçen hafta projemi anlattığımda beni onore ettiler. Daha önce böyle bir ilgi gördüğümü hatırlamıyorum. Firmam ve şahsım olarak sadece bugün değil ilerleyen zamanlarda da yeni projelere inşallah devam edeceğiz. Bu sadece burada kalmayacak. Kulübüm ve başkanlarım ne zaman isterse ben buradayım. Hatta şu anda bile, amatör şubelerde eksiklik varsa, imza atmaya hazırım. Ben buradan diğer iş adamlarına da seslenmek istiyorum, bu kulübün markası ve değeri dünyanın hiçbir yerinde yok. Yeni yönetimimiz çok iyi gidiyor, ben de bunun bir köşesinde olmaktan gurur duyuyorum. Başkanımızın da eskiden bu yana verdiği destekler ortada. Yarın öbür gün bir ihtiyaç daha varsa her zaman buradayım. Ben herhangi bir görev almıyorum yönetimde ama, dışarıda gördüğümüz olumlu tepkilerin tarifi yok. Ben burada firmam adına değil, taraftarlarımız adına imzayı atıyorum. Yine bir ihtiyaç olursa, çorbada tuzumuz olacağından şüpheniz olmasın. 6. sponsorluğumuz. Amatör şubelerde bir eksiklik varsa hemen imzalarız ve 7. anlaşma olur. Yarın sabah başkanımız destek isterse 8. sponsorluk olur. Bunların sayısı önemli değil. Galatasaray'ın önüne çok geçmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"KATKIDA BULUNMAK İÇİN YÖNETİCİ OLMAK GEREKMİYOR"

Kulübe katkıda bulunmak için yönetim kurulu üyesi olmaya gerek olmadığının da altını çizen Dinçer Azaphan, "Tabii ki her taraftarın hayali budur. Talep olursa da, karşımdaki Galatasaray Kulübü olduğu için kıramam. Anlaşmamız 1 sezonluk. Geride kalan 5 sponsorlukta tahmin etmeyeceğim kadar olumlu geri dönüşler aldım. Gerek sektörde gerekse de şahsım olarak çok olumlu dönüşler aldım. Ben diğer iş damlarına da örnek olmaya çalışıyorum. Herkes sponsor olmayabilir, loca da almayabilir. Ama forma, atkı ne alırlarsa, örnek olmak istedim. Bizi izleyen birisi, hadi yarın form alıp maça gidelim diyorsa ne mutlu bana. Ben bir gün toplantıya geldim, maç var sandım. Halbuki kombine sırasıymış. Gece yarısında futbolcu karşılamaya giden bir kitle var, bunlar gönül işi. Bunlarla gurur duyuyoruz. Ben yaptığım işten fazlasıyla memnunum. Özellikle son yönetim kurulundan gördüğüm ilgi ve alakayı, daha önce görmediğim için de ayrı bir teşekkür ediyorum. Galatasaray sadece futbol kulübü değil. Kadın futbol, sutopu, voleybol, judo, tekerlekli sandalye gibi birçok branş var. Başkanım müsaade ederse tekerlekli sandalyeye de sponsor olmaya talibim. Hangi branşta uygun görürlerse ben hazırım" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantı fotoğraf çekimiyle son buldu.