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Spor

Dino Arslanagic Göztepe'den ayrılıyor

Göztepe'nin Belçikalı stoperi Dino Arslanagic'in yönetime ayrılmak istediğini ilettiği, oyuncuya yurt dışından birçok teklifin geldiği öğrenildi.

DHA28 Mayıs 2022 Cumartesi 12:39 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'e veda eden Göztepe'de takım bir bir dağılıyor. Sezon içinde Ndiaye, Nwobodo, Burekovic ve Soner'le yollarını resmen ayıran Göztepe, stoper Dino Arslanagic'le de yol ayrımına geldi. Belçikalı defans oyuncusunun sezon bitiminde yönetime ayrılmak istediğini ilettiği, oyuncuya yurt dışından birçok teklifin geldiği ifade edildi.

Kurmayların da iyi bir gelir karşılığında Arslanagic'i gönderme kararı aldığı vurgulandı. Sezon başında Belçika'nın Gent takımından gelen 29 yaşındaki futbolcu, 32 Süper Lig maçında görev aldı. İstikrarlı bir tablo ortaya koyan Arslanagic, 2709 dakika süre alıp 2 kez fileleri sarstı. Göztepe, Arslanagic'in yanı sıra kadro dışı kalan kaleci İrfan Can, kaptan Halil Akbunar ve stoper Atınç Nukan'ı da satacak.

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