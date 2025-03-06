Diomande: Mourinho'ya karşı oynamak için sabırsızlanıyorum

Rangers forması giyen Mohammed Diomande, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Diomande, "Nordsjaelland'da oynadığım dönemde Fenerbahçe ile karşılaşmıştık. Sanırım bu 18 ay önceydi. Bu maç için sabırsızlanıyorum. Bence Ibrox ile aynı deneyimi yaşayacağız. Fenerbahçe taraftarı ayakta olacak, oturmayacak ve gürültü yapacaktır. Nordsjaelland ile burada oynadığımız maçı 3-1 kaybetmiştik ama ikinci maçta onları 6-1 yendik. Bir intikamdı!" dedi.

"HARİKA BİR DENEYİM"

Açıklamalarına devam eden Diomande,"Bu harika bir deneyim. Oyuncu olarak istediğim şey, bu harika stadyumlarda oynamak. Baskıyı seviyorum ve baskı altında performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bence Olympiakos ve Old Trafford'dan bile daha üst seviyede olacak. Takım olarak buna alışkınız. Avrupa maçlarındaki Ibrox ile aynı durum, aynı atmosfer. Fenerbahçe taraftarı aynı şekilde gürültü çıkaracaktır ve bunun üstesinden gelmek için elimizden geleni yapmalıyız. Bu maç için sabırsızlanıyoruz." sözlerini sarf etti.

JOSE MOURINHO YORUMU

23 yaşındaki futbolcu son olarak, "Mourinho, iyi bir antrenör ve Fenerbahçe'nin sahada da iyi oyuncuları, üst düzeyde forma giymiş tecrübeli oyuncuları var. Ancak biz sadece kendimize bakıyoruz. Oyunu domine etmek ve kazanmak istiyoruz. Michael Essien ile konuştum ve bana Mourinho ile ilgili hikayeler anlattı. Mourinho, Afrikalı oyuncuları seviyor ve onları zorluyor. Mourinho'ya karşı oynamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe ile Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda bugün (perşembe) saat 20.45'te Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.