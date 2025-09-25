Dion Beljo: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Dinamo Zagreb'in yıldız ismi Dion Drena Beljo, maçın ardından yaptığı açıklamalarda hem performansından hem de takımın galibiyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Maçta iki golle yıldızlaşan genç forvet, özellikle rakibin kalitesine dikkat çekerek, bu galibiyetin ve attığı gollerin önemini vurguladı:

"Kendimi olağanüstü hissediyorum. Bizim için büyük bir maç, büyük bir zafer. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde rahatlıkla oynayabilecek kalitede bir takım, bu da benim gollerimin değerini daha da artırıyor."

"TARAFTALARIMIZ İKİNCİ YARIDA BİZİMLE BİRLİKTE ESTİ"

İlk yarıda üstün bir oyun ortaya koyduklarını ancak şanssız bir golle beraberlik yaşadıklarını ifade eden Beljo, ikinci yarıdaki atmosferin kendilerine büyük güç kattığını söyledi:

"İlk yarıyı gerçekten iyi oynadık ama talihsiz bir şekilde beraberlik golünü yedik. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, ikinci yarıda bizimle birlikte rüzgar gibi estiler. Böyle bir atmosferde oynamak çok daha kolay."

"TAKTİKSEL OLARAK ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

Maçın taktik yönüne de değinen Beljo, teknik ekibin hazırlıklarının sahaya yansıdığını ifade etti:

"Orta sahada kompakt oynadık, bireysel kalite farkı ortaya çıktı. Hücumda etkiliydik ve kontrataklarla baskı kurarak fırsatlar yarattık."

"İLK GOLÜM ŞANSLIYDI, İKİNCİSİ TAKİPLE GELDİ"

Attığı iki golü de değerlendiren Hırvat oyuncu, ilk golde bireysel çabasının, ikinci golde ise takım arkadaşının hareketini doğru okumasının etkili olduğunu söyledi:

"İlk golüm biraz şanslıydı, ama iki-üç defans oyuncusunu geçtim, uzun bacaklarım işe yaradı. İkinci golümde sadece Hoxha'nın hareketini doğru şekilde takip ettim."