Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de 13. sıraya düşerek tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'ı alıp üst üste 4 şampiyonluğa taşıdı.

Türk futbolunun en fazla Süper Lig, Türkiye Kupası ile Süper Kupa zaferi yaşayan, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası ile Avrupa'dan kupa getiren tek takımı olan Galatasaray, 2021-2022 sezonunda ligi 13. bitirerek tarihinin en kötü performansını sergiledi. Söz konusu sezonun ardından Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulu devam etmezken, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile yollar ayrıldı.

Haziran 2022'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek başkanlığa seçildi. Galatasaray'da ikinci kez başkanlığa getirilen Özbek, futbol A takımında teknik direktörlüğe kulübün altyapısından yetişen efsane isimler arasında yer alan Okan Buruk'u getirdi.

Teknik direktörlük kariyerine 2011'de A Milli Takım'da Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaparak başlayan Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, İstanbul Başakşehir ve Çaykur Rizespor'da çalışan Buruk, Akhisarspor ile Türkiye Kupası, Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Sadece Galatasaray'daki futbolculuk kariyeriyle değil teknik adamlıktaki başarısıyla da dikkati çeken Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımı ayağa kaldırmak için kolları sıvadı.

2021-2022 sezonunda yaşanan tarihin en kötü performansının ardından Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı kulüp, yöneticileri, Okan Buruk yönetimindeki teknik ekibi, profesyonelleri ve her yıl gelişen kadrosuyla futbolda son 4 sezona damga vurmayı başardı.

ÖZBEK YÖNETİMİNDE KULÜP EKONOMİSİ "ŞAHLANDI"

Teknik direktörlükte Okan Buruk tercihini yapan başkan Dursun Özbek, kulübe ekonomik olarak seviye atlattı.

Burak Elmas başkanlığında kemer sıkma politikası izleyen, genç ve gelecek vaat eden futbolcular transfer eden Galatasaray, Özbek yönetiminde yıldız transferler yaptı.

Özbek yönetiminde hayata geçirilen gayrimenkul projeleri ile gerçekleştirilen sermaye artırımlarına sportif başarı sonrasında artan stat, sponsorluk, mağazacılık ve UEFA gelirleri eklenince kulübün mali gücü, rekor bedellerle transfer yapma imkanı sağladı. Aynı sezonda 75 milyon avroya Victor Osimhen'i, 30'ar milyon avroya Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo'yu transfer edebilecek maddi güce ulaşan sarı-kırmızılı kulüp, ayrıca giriştiği tesisleşme hamlesiyle geleceğini de garanti altına aldı.

BURUK, 2022-2023 SEZONUNDA TRAVMADAN KURTARDI

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'i 13. bitiren Galatasaray'ı ilk sezonunda şampiyonluğa taşıyarak travmayı çabuk atlattı.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, 13. olan kadrodan Fernando Muslera, Victor Nelsson, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz gibi oyuncuları kadroda tuttu. Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Juan Mata, Milot Rashica'yı kadroya katan "Cimbom" ara transferde ise Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu transfer etti.

Okan Buruk yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Galatasaray, tek kulvarda mücadele ederek ligi 88 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyon tamamladı.

2023-2024 SEZONUNDA REKOR PUANLA GELEN ŞAMPİYONLUK

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-2024 sezonunda 102 puanla şampiyonluk ipini önde göğüsledi.

Sarı-kırmızılı kulüp, şampiyon olan kadrosuna Davinson Sanchez, Angelino, Cedric Bakambu, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Kerem Demirbay, Tete, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius, Derrick Köhn, Serge Aurier'i dahil etti.

"Cimbom" 20 takımla oynanan sezonu 102 puanla tamamlayarak Süper Lig rekoru kırdı ve şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılar, bu başarıyla Süper Lig'de 2'de 2 yaptı. Türkiye Kupası'na yine çeyrek finalde veda eden Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'yı ise müzesine götürdü.

Okan Buruk yönetiminde ilk kez Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, ön elemeden katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın bulunduğu grupta iyi performans sergilemesine rağmen istediği sonuçları alamadı. Grubunu üçüncü bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden sarı-kırmızılı takım, play-off'ta Çekya temsilcisi Sparta Prag'a elenerek şok bir sonuç yaşadı.

2024-2025 SEZONUNDA 5. YILDIZI TAKTI

Buruk yönetimindeki "Cimbom" 2024-2025 sezonunda üst üste 3. şampiyonluğunu elde ederek toplamda 25 şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray, şampiyon kadroya Victor Osimhen, Gabriel Sara, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Michy Batshuayi, Mario Lemina gibi sezonda etkili rol alan oyuncular dahil etti.

Sezona Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisi ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenmeyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, sezonun devamında ayağa kalkmasını bildi. Sezonu 95 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray, üst üste 3, toplamda ise 25. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım oldu.

Galatasaray, Süper Lig'deki başarısını Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla taçlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'deki iyi grafiğini ise Avrupa'ya taşıyamadı. Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı için UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, turnuvaya iyi başlasa da son maçlarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle ilk 8 dışında kaldı. Galatasaray, play-off'ta kadro değeri olarak kendisinden düşük olan Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a elenerek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

DÖRTLEMEYLE KENDİ REKORUNU EGALE ETTİ

Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, şampiyonluk rekorunu tekrarladı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon başında 75 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kiralık forma giyen Osimhen'in bonservisini aldı. Haziran ayında sürpriz bir şekilde Alman yıldız Leroy Sane'yi bonservissiz bir şekilde kadrosuna katan Galatasaray, 30'ar milyon avroya Uğurcan Çakır ve Wilfrid Singo'yu transfer etti. "Cimbom" dünya devlerinde büyük başarılar yaşayan İlkay Gündoğan'ı da takıma kazandırdı. Geride kalan üç sezonda faydalanamadığı oyuncularla zamanında yolları ayırmayı bilen Galatasaray, ara transferde de Noa Lang, Yaser Asprilla ve Renato Nhaga'yı aldı.

Galatasaray, sezon içinde zaman zaman yaşanan uzun süreli sakatlıklar, ağır ceza alan oyuncular ve Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncuların çokluğu nedeniyle kadro kurmakta zorlandı. Ocak ayında Turkcell Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kaptırarak sarsıcı bir sonuç yaşayan Galatasaray, ligde ve Avrupa'da ise istediğini aldı.

Zor zamanlara rağmen Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Okan Buruk'un öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16 turunda oynama başarısı gösterdi.

Okan Buruk yönetiminde eksik görülen Avrupa'daki başarı hasretini dindiren Galatasaray, ligde üst üste 4. kez şampiyon olarak 1996-2000 arasındaki şampiyonluk serisi rekorunu da yineledi.

OKAN BURUK VE ÖĞRENCİLERİ REKORLARA DOYMUYOR

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezona üst üste 5. kez şampiyon olarak Türk futbol tarihinde yeni bir rekora imza atma hedefiyle girecek.

Okan Buruk, 4 sezonluk yönetiminde şampiyonlukların yanı sıra hem bireysel hem de takım olarak birçok rekora ve ilke adını yazdırdı.

Futbolculuğunda 1996-2000 arasındaki kadronun önemli parçalarından biri olan Okan Buruk, bunu teknik adam koltuğunda da başardı. Buruk, Avrupa'da İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın ardından hem futbolcu hem de teknik adam olarak üst üste 4 sezonluk şampiyonluk serisi yakalayan ikinci futbol adamı oldu. 52 yaşındaki teknik adam, Türk futbolunda ise hocalığını yapan Fatih Terim'den sonra 4 sezon üst üste şampiyon olarak ikinci teknik direktör ünvanını aldı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-2024 sezonunu 102 puanla bitirerek lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım ünvanını kazandı. "Aslan" lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım oldu.

Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak en fazla şampiyonluk yaşayan isim olarak Türk futbol tarihine damga vurdu. Futbolcu olarak 7 şampiyonluk yaşayan Buruk, teknik direktör olarak ise 5. kez lig şampiyonluğunu elde etti.

Tecrübeli teknik adam, üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı ekiple bu başarıya ulaşan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti. Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.

Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig tarihinde üst üste maç kazanma rekorunu 2023-2024 sezonunun 20-36. haftalarında 17 müsabaka ile kırdı. Okan Buruk'un öğrencileri, 2023-24 sezonunun 21. haftasında 5-1 kazanılan Trabzonspor maçıyla başlayan ve 2024-25 sezonunun 19. haftasındaki 2-1'lik RAMS Başakşehir galibiyetiyle sona eren seride üst üste 17 dış saha maçından galibiyetle ayrılarak da rekor kırdı.

Tecrübeli teknik direktör, Galatasaray'ın başında Süper Lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine (64 maç) en hızlı ulaşan teknik adam oldu. 52 yaşındaki Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 75 galibiyete (90 maç) en hızlı ulaşan teknik adam ünvanını da aldı.

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'e 7'de 7 galibiyetle girerek kulüp tarihinin en iyi lig başlangıcını yaptı.

Okan Buruk, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki 3-2'lik Tottenham galibiyetiyle bir rekora daha imza attı ve bu organizasyondaki 9. galibiyetini elde ederek turnuvada en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu.