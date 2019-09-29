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Dirar emaneti teslim edecek

Hasan Ali’nin yokluğunda sol bek oynayan Faslı yıldız, bu haftadan itibaren sağ kanada geçecek. Dirar’ın sağ önde oynaması bekleniyor.

  • Star Spor
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Fenerbahçe’de sezon başından beri sakatlıklar yüzünden yaşanan sorunlar yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığı ve bu bölgeye transfer yapılmaması nedeniyle geride kalan 6 haftada sol bekte görev yapan Nabil Dirar, artık emaneti Hasan Ali’ye teslim edecek. Faslı yıldız, sağ kanada geçerken, bu haftadan itibaren Galatasaray derbisinin son dakikasında oyuna dahil olan Hasan Ali sol bekte oynayacak. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Dirar’a henüz tam olarak iyileşmeyen Victor Moses’in yokluğunda sağ açıkta görev vermesi bekleniyor. Rodrigues ve Moses’in de dönmesiyle forma rekabeti iyice kızışacak. Derbide ikinci yarı oyuna dahil olan ancak hata yaptığı için kaptan Emre’nin uyarısıyla kenara alınan Deniz Türüç ile Dirar, Moses, Ozan Tufan ve Maurico Isla sağ kanattaki iki forma için rekabet edecek. Solda ise H.Ali’nin yeri garanti, önde Rodrigues ile Tolga Ciğerci arasında forma savaşı yaşanacak.

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