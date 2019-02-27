Dirar eski kulübü Brugge’e dönüyor

SEZON başında kadro dışı bırakılan ancak Yanal ile birlikte yeniden forma giymeye başlayan ve 11’in değişmesi olan Dirar’ın Mayıs’tan sonra Club Brugge’e döneceği ileri sürüldü. Fas basınında yer alan haberlere göre 33 yaşındaki futbolcu 2008-2012 yılları arasında kadrosunda yer aldığı Belçika kulübü ile anlaşmaya vardı. Fener yönetimi de satışa izin verdi.