28 Ocak 2021 Perşembe 09:35 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 09:35

Devre arasında 3 önemli takviye yapan Fenerbahçe’de ilk ayrılık Nabil Dirar’la yaşanıyor. Tecrübeli Faslı futbolcu, Aatif Chahechouhe’yu da kadrosunda bulunduran BB. Erzurumspor’a imza atıyor.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Kadro dışı kaldığı dönemde bireysel çalışmalarına devam eden ve Emre Belözoğlu'nun ayrılık için menajeri ile sürekli görüşüyoruz açıklamasını yaptığı Faslı oyuncu Avrupa'dan beklediği teklifi alamadı. Transferde bu gelişmeler yaşanınca Nabil Dirar Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teklifini kabul etti.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İMZAYI ATIYOR

Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan vatandaşı Aatif Chahechouhe'nun da Erzurumspor'a imza atması sebebiyle Mavi-Beyazlı kulübe transfer olmaya ikna olan Dirar'ın birkaç gün içinde yeni kulübüne imza atması bekleniyor.

BU SEZONKİ MAAŞININ BİR KISMINI FENERBAHÇE ÖDEYECEK

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Dirar'ın bu sezonun kalan kısmı için maaşının bir kısmının Sarı-Lacivertliler tarafından ödeneceği de gelen bilgiler arasında.

2017'den bu yana Fenerbahçe forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, 89 maça çıkarken 8 gol atıp 12 asist yaptı.

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