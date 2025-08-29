2 sene önce rekor bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder beklenen performansı sergileyememişti. Milli futbolcu geçen sene MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralanmıştı. ABD ekibi oyuncunun bonservisini almamıştı. Sarı-lacivertli takım yıldız futbolcuyla yollarını ayırmak istiyor ancak oyuncunun geleceği henüz belli olmadı. Cengiz Ünder için Süper Lig'den bazı takımların da ilgisi bulunuyor.

SAMSUNSPOR VE KOCAELİSPOR CENGİZ ÜNDER İÇİN NABIZ YOKLAYACAK

Cengiz Ünder için birçok Süper Lig ekibi nabız yokluyor. Avrupa'da başarı isteyen Samsunspor'da bu ekiplerden biri. Karadeniz temsilcisi yakın zamanda Fenerbahçe ile görüşecek. Cengiz Ünder de bu transfere sıcak bakıyor.

28 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen bir başka ekip ise Kocaelipor. Lige istediği başlangıcı yapamayan Selçuk İnan'ın ekibi, Cengiz'in durumunu yakından takip ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Los Angeles FC forması ile 16 karşılaşmaya çıkan milli futbolcu, takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.