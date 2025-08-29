İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1508
  • EURO
    48,1424
  • ALTIN
    4564.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Direkt bileti kesildi! Cengiz Ünder transferi resmen bitti
Spor

Direkt bileti kesildi! Cengiz Ünder transferi resmen bitti

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in geleceği hala belirsizliğini koruyor. Milli futbolcu için Süper Lig'den de talipler var. Sarı-lacivertli yönetim de kesin olarak oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor. 28 yaşındaki futbolcu da kararını verdi. İşte Cengiz Ünder haberinin detayları...

Emre Sarı29 Ağustos 2025 Cuma 22:22 - Güncelleme:
Direkt bileti kesildi! Cengiz Ünder transferi resmen bitti
ABONE OL

2 sene önce rekor bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder beklenen performansı sergileyememişti. Milli futbolcu geçen sene MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralanmıştı. ABD ekibi oyuncunun bonservisini almamıştı. Sarı-lacivertli takım yıldız futbolcuyla yollarını ayırmak istiyor ancak oyuncunun geleceği henüz belli olmadı. Cengiz Ünder için Süper Lig'den bazı takımların da ilgisi bulunuyor.

SAMSUNSPOR VE KOCAELİSPOR CENGİZ ÜNDER İÇİN NABIZ YOKLAYACAK

Cengiz Ünder için birçok Süper Lig ekibi nabız yokluyor. Avrupa'da başarı isteyen Samsunspor'da bu ekiplerden biri. Karadeniz temsilcisi yakın zamanda Fenerbahçe ile görüşecek. Cengiz Ünder de bu transfere sıcak bakıyor.

28 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen bir başka ekip ise Kocaelipor. Lige istediği başlangıcı yapamayan Selçuk İnan'ın ekibi, Cengiz'in durumunu yakından takip ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Los Angeles FC forması ile 16 karşılaşmaya çıkan milli futbolcu, takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İstasyonu dumanlar kapladı: Faciadan dönülen anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.