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Spor

Dirk Kuty'ın takımı küme düştü

Belçika ekiplerinden Beerschot'un teknik direktörlüğünü yapan Dirk Kuyt, ligin bitimine beş hafta kala takımını küme düşmekten kurtaramadı.

Haber Merkezi31 Mart 2025 Pazartesi 17:03 - Güncelleme:
Dirk Kuty'ın takımı küme düştü
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Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Liverpool ve Feyenoord gibi dev kulüplerde forma giyen Dirk Kuyt, teknik direktörlükte istediği başarıyı yakalayamıyor.

Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Beerschot'un başında bulunan Kuyt, takımıyla ligde kalma mücadelesinde başarısız oldu.

Sezonu 18 puanla son sırada tamamlayan Beerschot, Küme Düşme Play-Off Grubu'ndaki ilk maçında Sint-Truiden'e 1-0 mağlup oldu. Kortrijk ile Cercle Brugge arasındaki mücadelenin 2-2 sona ermesiyle birlikte matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ekip, gelecek sezon Belçika Challenger Pro Lig'de mücadele edecek.

DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ BELİRSİZ

Beerschot'ta Dirk Kuyt'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Belçika basınında yer alan haberlere göre, deneyimli çalıştırıcının maaşı 2. Lig seviyesindeki bir takım için yüksek olsa da göreve devam edip etmeyeceği konusunda henüz net bir karar alınmış değil.

  • Dirk Kuyt
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  • küme düşme

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