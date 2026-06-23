Dirk Kuyt, 11 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları yarından itibaren başlayacak. Sarı-lacivertlilerde ilk olarak sağlık kontrolleri gerçekleştirilirken, takım yarın Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek. Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlüğe yeniden getirilen İsmail Kartal'ın ardından yardımcı antrenörlük için de Dirk Kuyt ile anlaşma sağlandı. Hollandalı teknik adam dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Kulüpte göreve başlamaya hazırlanan Kuyt, 2015 yazında ayrıldığı Fenerbahçe'ye 11 yıl sonra bu kez teknik heyette görev almak için döndü.

Kariyerinde sarı-lacivertlilerden önce Feyenoord ve Liverpool formaları da giyen Dirk Kuyt, Türkiye'ye 2012-2013 sezonu başında geldi. Kuyt, 3 sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu başta olmak üzere toplam 3 kupa kazandı.

Hollandalı oyuncu 130 kez sarı-lacivertli formayı terletirken, 37 gol, 28 asistlik katkı sağladı.

2018 yılında futbolu bıraktığı takım Quick Boys'da 1 yıl yardımcı antrenörlük yapan ve 2018-2020 yılları arasında Feyenoord U19 takımını çalıştıran Dirk Kuyt, ilk kez A takım teknik direktörlük tecrübesini ADO Den Haag ile yaşadı. Aralık 2023'te Belçika ekibi Beerschot'un başına geçen Kuyt, 2025 yazı itibarıyla da FC Dordrecht ile sözleşme imzaladı. Hollanda 2. Lig ekibi olan FC Dordrecht ile 39 maçta görev aldı.

Teknik adamlık kariyerinde yeni bir sayfa açan Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin başarısı için çalışacak. Hollandalı çalıştırıcı, daha önce İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de yardımcı teknik direktör olduğu dönemde deneyimli teknik adamla birlikte görev yapmıştı.