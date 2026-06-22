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Spor

Dirk Kuyt, İstanbul'a geldi! Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor

Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de göreve başlamak için İstanbul'a geldi. Hollandalı çalıştırıcının, İsmail Kartal'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alması bekleniyor.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 20:36 - Güncelleme:
Dirk Kuyt, İstanbul'a geldi! Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor
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Dirk Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi ve kulüpte göreve başlamaya hazırlanıyor.

Daha önce Hollanda ekibi FC Dordrecht'te görev yapan Kuyt'ın pazartesi sabahı oyuncularla vedalaştığı ve İstanbul'a doğru yola çıktığı belirtilmişti. Süreç beklenenden hızlı ilerledi ve Hollandalı teknik adam bugün İstanbul'a ulaştı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

İstanbul'a inişinin ardından kısa bir açıklama yapan Kuyt, "Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı. Kuyt'ın, teknik direktör İsmail Kartal ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapması bekleniyor.

Fenerbahçe cephesinde ise Hollandalı çalıştırıcının ekibe katılımıyla teknik heyetin güçlendirilmesi ve yeni sezon hazırlıklarının hız kazanması hedefleniyor.

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