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Spor

Dirk Kuyt'ın yönettiği Beerschot şampiyon oldu

Dirk Kuyt, Belçika 2. Ligi'nde Beerschot'u şampiyon yaparak teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

23 Nisan 2024 Salı 22:36 - Güncelleme:
Dirk Kuyt'ın yönettiği Beerschot şampiyon oldu
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Futbolculuk kariyerini bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlayan Dirk Kuyt ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Belçika 2. Ligi olan Challenger Pro League'de yer alan Beerschot ile sezon ortasında sözleşme imzalayan Dirk Kuyt, sezonu ilk sırada tamamladı.

Beerschot, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu ilan etmişti. Belçika temsilcisi ligdeki son 2 maçını kaybetti.

Kuyt, Beerschot'ta 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de 4 sezon top koşturdu. Hollandalı oyuncu, 2012-13 sezonunda 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'dan transfer edildi. 4 sezonda 130 maça çıkan Kuyt, 37 gol, 28 asistle oynadı.

Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

  • Dirk Kuyt
  • Beerschot
  • Belçika 2 Lig

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