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Spor

Dirk Nowitzki: Luka Doncic için üzgün ve şaşkınım

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takası hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ24 Şubat 2025 Pazartesi 13:30 - Güncelleme:
Dirk Nowitzki: Luka Doncic için üzgün ve şaşkınım
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Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takas edilmesine en az basketbol dünyası kadar şaşırdığını ifade etti.

Nowitzki, The Dallas Morning News'e verdiği röportajda, "Bunu duyduğumda gerçekten üzgün ve şaşkındım. Luka bunu hiç beklemiyordu. İlk Lakers maçına beni davet etti, ben de onun yanında olmak istedim" dedi.

Nowitzki ve Doncic, Hall of Fame kariyerinin son sezonunda birlikte forma giymiş ve o zamandan beri yakın bir dostluk kurmuşlardı.

Doncic'in Lakers'a transfer sürecinden duyduğu rahatsızlığı öğrenen Nowitzki, yıldız oyuncunun ilk maçında yanında olmak için Los Angeles'a uçtu.

"Onu Lakers formasıyla görmek garipti" diyen Nowitzki, "Asla Lakers taraftarı olmayacağım, ama her zaman bir Luka hayranı olacağım" ifadelerini kullandı.

Doncic, Lakers formasıyla çıktığı dört maçta 19.0 sayı, 7.5 ribaund ve 5.8 asist ortalamaları yakaladı.

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