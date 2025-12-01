Dışarıda 11 attı, 6 yedi! Göztepe deplasmanda kazanmaya devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor'a konuk olan İzmir ekibi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak önemli bir çıkış yakaladı.

Dış sahada da formunu artıran Stanimir Stoilov'un öğrencileri, üst üste ikinci deplasman galibiyetini elde etti. Göztepe, bu sezon oynadığı 8 deplasman maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplam 14 puan topladı. Bu performansıyla sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de şu ana kadar dış sahada en başarılı ilk dört takım arasına girmeyi başardı.

DIŞARIDA 11 ATTI, 6 YEDİ

Geçtiğimiz sezon deplasmanda istediği performansı bir türlü ortaya koyamayan Göztepe, bu yıl ise 8 dış saha müsabakasında 14 puan topladı. Stanimir Stoilov'un ekibi, bu süreçte rakip fileleri 11 kez sarsarken, kalesinde yalnızca 6 gol gördü.

Maç başına 1.3 gol ortalaması yakalayan İzmir temsilcisi, ayrıca bu 8 mücadelenin 4'ünde kalesini gole kapattı.

DEPLASMAN GOLCÜSÜ JUAN

Bu sezon deplasman maçlarında toplam 11 gol üreten Göztepe'de bu gollerin 3'üne Juan imza attı ve takımının dış sahadaki en skorer ismi oldu. Brezilyalı futbolcu, lig genelindeki 6 gol sevincinin 3'ünü rakiplere konuk olunan müsabakalarda yaşadı. Juan'ın ardından dış sahada en golcü isim ise 2 golle Efkan Bekiroğlu oldu.