Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 3'üncü haftasında Altay'ı ağırladı. Heyecan dolu karşılaşmada yaşanan bir olay herkesi şaşırttı. Kocaelispor'un tecrübeli oyuncusu, duran top pozisyonunda Altay'ın yıldızı Ceyhun Gülselam'ı ısırdı. İşte inanılmaz olayın tüm detayları...

FOFANA, CEYHUN'UN OMZUNU ISIRDI

Altay'ın rakip yarı alanın ortalarından kazandığı serbest vuruş kullanılmadan önce Fofana ile Ceyhun Gülselam arasında yaşanan mücadelenin ardından saha içi bir anda karıştı. İsveç ekibi Hammarby'den kiralanan Ibrahima Fofana, karşılaşmanın 71. dakikasında duran top savunması yaparken omzu yüzüne çarpan meslektaşı Ceyhun Gülselam'ın omzunu ısırdı.

VAR SONRASI DİREKT KIRMIZI GÖRDÜ

VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Oğuzhan Aksu kenara geldi. Pozisyonu VAR'da izleyen Oğuzhan Aksu, Fofana'nın Ceyhun Gülselam'ın omzunu ısırdığını tespit etti. Oğuzhan Aksu, Fofana'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi ve ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.

AKILLARA SUAREZ'İ GETİRDİ

Hatırlanacağı üzere Uruguaylı efsane golcü Luis Suarez de 2014 Dünya Kupası'nda Giorgio İtalyan stoper Chiellini'yi omzundan ısırmıştı. Bu olay, uzun bir süre futbol kamuoyunda gündemdeki yerini korumuştu.

ERTUĞRUL SAĞLAM'DAN FOFANA'YA TEPKİ

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam şunları söyledi, "Eyüp maçı sonrasında şunları söylemiştim; yeni oyuncuların katılımı ve onlarla 4-5 dahi antrenman yaparak önümüzdeki hafta çok daha iyi Kocaelispor izlettirme sözünü vermiştik. Yine maçtan önce de söyledim. Bugün biz çok mükemmel işler, kusursuz yapacak değiliz ama daha takım görüntüsü, iyi bir takım görüntüsü, futbol adına daha güzel şeyleri futbolcularımız uygulayacak dedik. Çok kritik maç oynadık. Kazanmaktan başka hiçbir şeyin bizi mutlu etmeyeceği, gelecek bakışımızı olumsuza çevireceği 90 dakika oynadık. Oyuncularımız sorumluluk aldı. Çok iyi ilk devre oldu. Sonrasında parça parça başka senaryolar çıktı. Önde baskıyla oyunu elimize alalım istedim. Taraftarın desteğini de arkamıza almak bizim için amaçtı. İyi başladık. Önde baskıyı kurduk. Taraftarı heyecanlandırdık. Onları da yanımıza alınca gücümüz biraz daha arttı. Sonrasında iki güzel gol attık ki antrenmanda ikisini de çalışmıştık. Defans-orta saha arasında Candeias'ın buluşması, Amaral'a servisi, Tanque'yi görmesi ve onun bitiriciliği. İkinci golde de servis sonrasında Amaral'ın pasında Cem'in güzel vuruşu. İlk devreden keyif aldım. İstediğimiz gibi bitirdik.

'3 PUAN ALMAK ÖNEMLİYDİ'

İkinci yarı; Türk futbolunun hastalığı bu. Soyunma odasında da ikinci yarıya iyi başlamayı, topu rakibe vermemeyi oyuncularımdan istedim. Rakibe oyunu vermedik, kalemizde pozisyonda görmedik. Dengeli gitti. Ta ki Fofana'nın çok gereksiz bir şekilde kırmızı kart gördüğü dakikaya kadar. Sonrasında aklımızda başka oyuncu değişikliği vardı ama merkezde eksilince o türde oyuncuları aldık. Ve bir Emir tercihi yaptık. Çok insan şaşırmıştır ama rakipten kısalmıştık, fiziksel dezavantajı ortadan kaldırmamız gerekiyordu. O bizi biraz rahatlattı. 3-0'e getirdik. Sonrasında pozisyon da bulduk ama hiç kabul edemeyeceğimizi basit bir gol yedik. Penaltı bize hiç yakışmayacak bir penaltıydı. Çok rahat geçmesi gereken, taraftarımızın rahatça izlemesi gereken maç son bölümde biz işkenceye çevirdik. Sonuç itibarıyla kazanmak ve 3 puan almak bizim için önemliydi" diye konuştu.

'TRANSFERİ HIZLANDIRMAMIZ GEREK'

Sağlam, transfer konusuna da değinerek, "Fofana'nın kırmızı kart görmesiyle ki birkaç maç ceza alacak, merkeze 2 oyuncu transferi gündemimizdeydi. Bunu hızlandırmamız gerekecek. Bu eksiğimizi Adana'ya kadar tamamlayabilirsek. Bu takım daha iyi takım haline gelecek. Birkaç eksiği de tamamladığımızda daha keyif veren, hedefine sağlam adımlarla ilerleyebilecek, kazanırken de, inşallah olmaz ama kaybederken de taraftarına keyif verecek, mutlu edecek takım olacak. Oyuncularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Şimdi yapmamız gereken bir iş var ki bu maç kadar önemli. Aynı önemde ve değerde Adana maçı oynayacağız. Ondan sonrası bizim adımıza iyi olacak. Altay'ı da tebrik ediyorum. Yaşı ilerlemiş birçok hoca var, transferi kapalı, Tuna hocayı da tebrik ediyorum. 3-0'dan 3-2'ye getirdi" açıklamasında bulundu.

FOFANA YORUMU: 'ÖZÜR DİLERİZ, KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Fofana'nın rakibini ısırması ve sonrasında kırmızı kart görmesiyle ilgili olarak ise deneyimli teknik adam Sağlam, "Üzülerek, samimiyetle söylemek istiyorum; Fofana'nın yaptığı hareketi hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Kendisiyle de konuştuk. O da çok üzgün. Genç bir oyuncu. O da arkadaşlarından da özür diledi. Ülke spor kamuoyundan özür diliyoruz. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla inşallah son olur" şeklinde konuştu.

DİSİPLİN CEZASI YOLDA

Deneyimli teknik adam, kulübün Fofana'ya ceza vermesiyle ilgili olarak da yönetimle görüşüp disiplin cezasında karşılığı neyse onu uygulayacaklarını, görmeden geçemeyeceklerini ifade etti.