Disiplin sevklerinin hemen ardından Fatih Terim'den açıklama geldi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PFDK kararlarının açıklanmasının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Tecrübeli teknik adam yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Her kim ki yaşananlardan fayda sağlıyor ve içinde bulunduğu durumdan çıkmak için hedef şaşırtarak gündem yönetmeye çalışıyorsa, her kim ki Galatasaray ile Fatih Terim adı yan yana gelince rahatsız oluyorsa, her kim ki kalemiyle sarı kırmızı renklere adanmış hayatları yok sayıyorsa, karşısında yüreği, duası, emeği, sözü, alın teri ile kenetlenince müzesi dolan 30 milyon Galatasaraylı olduğunu unutmamalı."
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