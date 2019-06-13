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Disiplin sorunlarını ben çözerim dedi Emre Mor'u istedi

Beşiktaş’ın çiçeği burnunda teknik direktörü Abdullah Avcı, Emre Mor’u istediğini yönetime iletti.

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Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi. Sağ kanat için oyuncu arayışı içinde olan Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı'nın Emre Mor'u takımında takımda görmek istediğini yönetime ilettiği öğrenildi.

YÖNETİM İSPANYA YOLCUSU

Beşiktaş yönetimi de Emre Mor'un bonservisini elinde tutan Celta Vigo ile görüşme kararı aldı. Teklif edilecek miktar da belirlendi.

MAKSİMUM 3 MİLYON

Celta Vigo yönetimi 2.5 ile 3 milyon Euro civarındaki bir bonservis bedelini kabul ederse Emre Mor imza için İstanbul'a davet edilecek.

DİSİPLİN SORUNU ÇÖZÜLÜR!

Abdullah Avcı'nın Emre Mor'un disiplin problemini çözebileceğini de yönetime ilettiği ifade ediliyor. 15 kez milli olan Emre Mor sağ ve sol kanatta oynayabiliyor.

(Takvim)

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