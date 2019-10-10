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Divan Kurulu toplantısında erken seçim sinyali

Galatasaray'ın Divan Kurulu toplantısında kongre rüzgarları esti. Kürsüye çıkan üyelerin neredeyse tamamına yakını erken seçim çağrısında bulunurken, başkan Mustafa Cengiz ve yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

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Galatasaray'ın Ekim ayı Divan Kurulu toplantısı son derece gergin bir havada geçti.

Sarı-Kırmızılı yöneticilerin bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları sunduğu toplantıda, kürsüye çıkıp söz alan muhalif üyelerin neredeyse tamamına yakını erken seçim çağrısında bulundu. İşte son derece sert ifadeler içeren o mesajlardan bazıları...

'Uçuruma doğru gidiyoruz'

Eşref Hamamcıoğlu (Divan Başkanı): "Divan Kurulu, makam hırsı sahiplerine, gelecek nesillere Galatasaray'ı yanlış oluşturmaya çalışılmasına, temsil becerisine sahip olmayanlara, marka değerini yıpratanlara, doğru söylemeyenlere muhaliftir ve muhalif olmaya devam edecektir. Böl yönet, polemikler yaratla Galatasaray Spor Kulübü uçuruma doğru gitmektedir. Buna mutlaka engel olunması lazım."

'Şahsi sonuçları olur!'

Sedat Doğan (Eski yönetici): "Siz başkan seçilirken tüzüğü korumaya yemin ettiniz, tüzüğü uygulayın, ilk yönetim kurulu toplantınızda seçim kararı alın. Almazsanız bunun şahsi sonuçları olur. Biz bu gayri ciddi yönetimle devam edersek yakın gelecekte Galatasaray kalmayacak."

(Fanatik)

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