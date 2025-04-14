Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, siyah beyazlı kulübün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunduğu sırada kavga çıkmıştı. Siyah-beyazlı ekip konuyla ilgili açıklama yayımladı.

İşte o açıklama:

Kulübümüzden Açıklama

Disiplin Kurulumuzun soruşturması kapsamında söz konusu olaya dair kamera görüntüleri detaylıca incelenerek olayda dahli bulunan kişiler hakkında tüzüğümüzün hükümlerine göre yapılacak işlemlerle ilgili gelişmeler iletişim kanallarımızdan camiamızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK