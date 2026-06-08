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Spor

Divock Origi futbol kariyerini noktaladı!

Liverpool ve Milan formalarıyla Avrupa futbolunda iz bırakan Divock Origi, 31 yaşında futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

HABER MERKEZİ8 Haziran 2026 Pazartesi 17:54 - Güncelleme:
Divock Origi futbol kariyerini noktaladı!
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Liverpool'da oynadığı dönemde büyük dikkat çeken ve son olarak Milan forması giyen Divock Origi'den sürpriz bir karar geldi.

31 yaşındaki Origi, futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Origi, şu sözleri kullandı:

"Bir futbolcu olarak bu oyundaki amacımı gerçekleştirdim.

En büyük sahnelerde oynamak ve en büyük kupaları kazanmak gibi çocukluk hayallerimi gerçekleştirdim. Tüm bunlar için Tanrı'ya şükrediyorum.

Parlamama yardım eden dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara: Birlikte yarattığımız her unutulmaz an, her gol, tarihe geçen her an sonsuza dek bizim olacak.

Yanımda duran her kulübe, tüm antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Beni sahanın çok ötesinde şekillendirdiniz.

Aileme ve bana en yakın olanlara... Sizler olmasaydınız, bugün olduğum kişi olamazdım. Size sonsuza kadar minnettarım. Görev tamamlandı. Şimdi bir sonraki görevime adım atıyorum.

Bu yolculuğun devamı gelecek... Sevgilerimle."

LIVERPOOL'DAN MESAJ

Origi'nin açıklamasının ardından Liverpool'dan da açıklama geldi.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, "Divock Origi, futboldan emekli olduğunu açıkladı. Muhteşem kariyerin için tebrikler ve emekliliğin tadını çıkar." denildi.

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