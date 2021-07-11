11 Temmuz 2021 Pazar 11:59 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 12:01

Profesyonel liglerde sezon bitti ancak futbol heyecanı bölgesel amatör liglerdeki şampiyonluk maçlarıyla devam ediyor. 4. Bölge Final Müsabakası'nda Diyarbakırspor ile 76 Iğdır Belediye Spor 3. Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele eden ve 9 sezon önce 3. Lig'den de düşen Diyarbakırspor, 76 Iğdır Belediyespor'u yendiği takdirde profesyonel lig hasretine de son vermiş olacak.

Ankara'da bulunan Osmanlı Stadı'ndaki final mücadelesini hakem Efe Tanrıverdi yönetecek. Tanrıverdi'nin yardımcılıklarını Vedat Hoşnam ve Mehmet Dura yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Güner. Peki Diyarbakırspor - 76 Iğdır Belediye Spor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Diyarbakırspor - 76 Iğdır Belediye Spor maçı bugün (11 Temmuz 2021 Pazar) saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı TRT Kurdî canlı olarak yayınlayacak.

Bölgesel Amatör Lig final maçlarının programı şöyle:

1. BÖLGE FİNAL MÜSABAKASI

17.30 Çilimli Belediyespor - Hendek Spor (Yalova Atatürk Stadı)

2. BÖLGE FİNAL MÜSABAKASI

17.30 Aliağa - Kuşadasıspor (Denizli Atatürk Stadı)

3. BÖLGE FİNAL MÜSABAKASI

17.00 Orduspor 1967 - Bolu Abant FK (Kastamonu Gazi Stadı)

4. BÖLGE FİNAL MÜSABAKASI

17.00 Diyarbakırspor - 76 Iğdır Belediye Spor (Ankara Osmanlı Stadı)