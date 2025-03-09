Djalma Silva'dan Göztepe taraftarına mesaj var

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Djalma Silva'nın sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiği Göztepe tarafından açıklanmıştı. Böylece Brezilyalı oyuncunun yaklaşık 9 ay gibi bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 30 yaşındaki sol bek, resmi sosyal medya hesabından sakatlığı üzerine bir paylaşım gerçekleştirdi. Üzgün olduğunu vurgulayan Silva, "Ne yazık ki, sezonun geri kalanında beni dışarıda tutacak bir diz sakatlığım (çapraz bağlarım) oluştu. İyiyim, moralim yerinde ve eskisinden daha güçlü döneceğime inanıyorum. Bana mesaj gönderen herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Djalma Silva, bu sezon Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkarken, 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.