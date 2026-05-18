Djalo'nun paylaşımı gündem oldu!

Trendyol Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitiren, Türkiye Kupası'na ise yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görevinden ayrıldı.
Siyah-Beyazlı futbolculardan Tiago Djalo, ise istifa sonrası olay bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Djalo, secdeye eğildi bir fotoğrafı paylaştı.
Paylaşım kısa sürede gündem olurken, Djalo'nun Sergen Yalçın'ın ayrılığına gönderme olarak yorumlandı.
Daha önce Yalçın'ın görevde kalması halinde Djalo'nun takımdan ayrılacağı ifade edilmişti.