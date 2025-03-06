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Spor

Djiku: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Fenerbahçe adına Rangers karşısındaki tek golü kaydeden Alexander Djiku maç sonrası yaptığı konuşmasında sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Haber Merkezi6 Mart 2025 Perşembe 23:29 - Güncelleme:
Djiku: Hayal kırıklığı yaşıyoruz
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Fenerbahçe'nin savunmacısı Alexander Djiku, sahalarında Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Djiku, "Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maalesef hem yaratmış olduğumuz şansları değerlendiremedik hem de yapmamamız gereken fırsatlar verdik. Hedefimiz ikinci maçta geri dönecek bir sonuç elde etmek." dedi.

Sakatlıktan döndüğü için mutlu olduğunu ve bu süreçte hızlıca sahalara dönebilmek adına yoğun çaba harcadığını ifade eden tecrübeli stoper, "Sakatlıktan geri döndüğüm için mutluyum. Hızlıca geri dönebilmek için her şeyi yaptık. Bugün önemli olan takımdı. İkinci maça konsantre olacağız ve tur atlayacak netice için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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