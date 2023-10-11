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Spor

Djiku ve Amartey'den kötü haber! Milli Takım kadrosundan çıkarıldılar

Fenerbahçe'nin stoperi Alexander Djiku ve Beşiktaş'ın yıldızı Daniel Amartey, sakatlıkları sebebiyle Gana Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkartıldılar.

IHA11 Ekim 2023 Çarşamba 16:44 - Güncelleme:
Djiku ve Amartey'den kötü haber! Milli Takım kadrosundan çıkarıldılar
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Gana Milli Takımı'nda, Beşiktaşlı futbolcu Daniel Amartey ve Fenerbahçe'den Alexander Djiku, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Gana Milli Takımı'nda, 15 Ekim Pazar günü Meksika ve 18 Ekim Çarşamba günü ise ABD ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunda değişiklik yaşandı. Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Amartey ile Fenerbahçeli stoper Djiku, sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yanı sıra Tariq Lamptey ve Osman Bukari de sakatlık dolayısıyla aday kadrodan çıktı.

Söz konusu oyuncuların yerine Kingsley Schindler, Jerome Opoku ve Stephan Ambrosius kafileye dahil edildi.

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