Gana Milli Takımı'nda, Beşiktaşlı futbolcu Daniel Amartey ve Fenerbahçe'den Alexander Djiku, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Gana Milli Takımı'nda, 15 Ekim Pazar günü Meksika ve 18 Ekim Çarşamba günü ise ABD ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunda değişiklik yaşandı. Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Amartey ile Fenerbahçeli stoper Djiku, sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yanı sıra Tariq Lamptey ve Osman Bukari de sakatlık dolayısıyla aday kadrodan çıktı.

Söz konusu oyuncuların yerine Kingsley Schindler, Jerome Opoku ve Stephan Ambrosius kafileye dahil edildi.