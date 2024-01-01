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Spor

Djiku ve Amartey'e Gana Milli Takımı'ndan davet

Fenerbahçe'nin stoperi Alexandre Djiku ile Beşiktaş forması giyen Daniel Amartey, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Gana Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.

IHA1 Ocak 2024 Pazartesi 16:16 - Güncelleme:
Djiku ve Amartey'e Gana Milli Takımı'ndan davet
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Gana Milli Takımı'nın, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı. Listede Fenerbahçe forması giyen stoper Alexander Djiku ile Beşiktaş'ta top koşturan savunmacı Daniel Amartey de yer aldı. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da oynayan Kingsley Schindler de Gana Milli Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.

Gana Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek futbolcular şu şekilde:

"Richard Ofoi, Joseph Wollacott, Lawrence Ati-Zigi, Alidu Seidu, Denis Odoi, Kingsley Schindler, Gideon Mensah, Abdul Fatawu Hamid, Nicholas Opoku, Daniel Amartey, Salisu Mohammed, Alexander Djiku, Osman Bukari, Joseph Paintsil, Jordan Ayew, Ernest Nuamah, İnaki Williams, Antoine Semenyo, Jonathan Sowah"

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