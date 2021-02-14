Djokovic, Avustralya Açık'ta çeyrek finalde

AA 14 Şubat 2021 Pazar 18:04 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 18:04

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. günü, akşam seansındaki maçlarla sona erdi.

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, dördüncü turda 14 numaralı seri başı Kanadalı Milos Raonic ile karşı karşıya geldi.

Son şampiyon Djokovic, mücadeleden 7-6, 4-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerde 3-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Erkeklerde 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 23 numaralı seribaşı Dusan Lajovic'i 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek tur atladı ve Djokovic'in rakibi oldu.

HALEP, WİLLİAMS İLE EŞLEŞTİ



Tek kadınlarda 2018 finalisti ve 2 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, geçen yılın Fransa Açık şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaştı.

Mücadeleyi 3-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanan Halep, çeyrek finale yükseldi.

Rumen tenisçi, çeyrek finalde 10 numaralı seri başı ABD'li Serena Williams ile eşleşti.