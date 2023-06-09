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Spor

Djokovic Fransa Açık'ta finale yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz'ı yenen Sırp Novak Djokovic finale çıktı.

AA9 Haziran 2023 Cuma 19:41 - Güncelleme:
Djokovic Fransa Açık'ta finale yükseldi
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Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, tek erkeklerde yarı final ilk müsabakası yapıldı.

3 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, 1 numaralı seribaşı Alcaraz'ı toplam 3 saat 23 dakika süren mücadelede 6-3, 5-7 ve 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenerek finale kaldı.

Alcaraz, maçın 3. setinde bir sakatlık yaşadı ve sonrasında da üçüncü ve dördüncü setleri farklı kaybetti.

Tek erkeklerdeki diğer yarı final maçında, turnuvadaki 22 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud karşı karşıya gelecek. Djokovic, finalde bu maçın galibiyle karşılaşacak.

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