28 Ocak 2026 Çarşamba
Spor

Djokovic, Rybakina ve Pegula Avustralya Açık'ta yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic, Kazak Elena Rybakina ve ABD'li Jessica Pegula yarı finale yükseldi.

28 Ocak 2026 Çarşamba 10:45
Djokovic, Rybakina ve Pegula Avustralya Açık'ta yarı finalde
Melbourne kentindeki turnuvanın 11. gününe sabah seansında çeyrek final maçlarına devam edildi.

Tek erkeklerde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Djokovic, 5 numaralı seribaşı İtalyan raket Lorenzo Musetti'nin sakatlık nedeniyle karşılaşmanın 3. setinde çekilmesiyle yarı finale adını yazdırdı.

İlk iki seti 6-4 ve 6-3'lük skorlarla kazanan Musetti, üçüncü sette 3-1 yenik durumdayken karşılaşmadan çekildi ve Sırp raket yarı finale çıktı.

Djokovic, Çek rakibi Jakub Mensik'in de sakatlığı nedeniyle çekilmesiyle çeyrek finale kalmıştı.

RYBAKİNA VE PEGULA YARI FİNALE YÜKSELDİ

Tek kadınlarda 2023 Avustralya Açık finalisti Kazak Elena Rybakina (5), tek kadınlarda 6 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 2 numarası Polonyalı Iga Swiatek'i 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

ABD'li Jessica Pegula (6) ise geçen yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti, 4 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova'yı 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

