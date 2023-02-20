İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2023 Pazartesi / 30 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8665
  • EURO
    20,1633
  • ALTIN
    1119.56
  • BIST100
    5145.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Djokovic, Steffi Graf'ın rekorunu egale etti
Spor

Djokovic, Steffi Graf'ın rekorunu egale etti

Sırp tenisçi Novak Djokovic, erkekler dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı hafta sayısını 377'ye çıkararak Alman raket Steffi Graf'a ait rekoru egale etti.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 17:12 - Güncelleme:
Djokovic, Steffi Graf'ın rekorunu egale etti
ABONE OL

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), erkeklerde yeni haftanın klasmanını açıkladı. Avustralya Açık dahil bu sezon teklerde 2 turnuva kazanan Djokovic, 7070 puanla İspanyol Carlos Alcaraz'ın (6480) önünde liderliğini sürdürdü.

Elde ettiği 22 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu Rafael Nadal ile paylaşan Djokovic, dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı hafta sayısını 377'ye yükseltti.

35 yaşındaki Djokovic böylece tenis oynadığı 1982-1999 yılları arasında 377 hafta boyunca kadınlar dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Steffi Graf'a ait rekoru yakaladı.

Dünya 1 numarası unvanını en uzun süre taşıyan tenisçiler listesinde Graf ve Djokovic'i, Martina Navratilova (332 hafta), Serena Williams (319), Roger Federer (310) takip ediyor.

Erkekler dünya sıralaması 1973'ten bu yana ATP, kadınlar dünya sıralaması ise 1975'ten beri Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından belirleniyor.

  • Novak Djokovic
  • Steffi Graf
  • Profesyonel Tenisçiler Birliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.