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Spor

Djokovic ve Sinner, Monte Carlo'da hüsrana uğradı

Teniste dünya klasmanının ilk iki basamağında yer alan Novak Djokovic ve Jannik Sinner, Monte Carlo Turnuvası'nda yarı finalde elendi.

AA13 Nisan 2024 Cumartesi 23:42 - Güncelleme:
Djokovic ve Sinner, Monte Carlo'da hüsrana uğradı
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Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde dünya 2 numarası İtalyan Jannik Sinner ile Yunan Stefanos Tsitsipas karşılaştı.

Bu sezonun formda ismi Sinner'i 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Tsitsipas, 2021 ve 2022'de şampiyon olduğu turnuvada bir kez daha finale yükseldi.

Diğer yarı final mücadelesinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile Norveçli Casper Ruud karşı karşıya geldi.

Djokovic'i 6-4, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Ruud, finalde Tsitsipas'ın rakibi oldu.

  • Novak Djokovic
  • Jannik Sinner
  • Monte Carlo Turnuvası

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