Djokovic ve Sinner, Monte Carlo'da hüsrana uğradı

Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde dünya 2 numarası İtalyan Jannik Sinner ile Yunan Stefanos Tsitsipas karşılaştı.

Bu sezonun formda ismi Sinner'i 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Tsitsipas, 2021 ve 2022'de şampiyon olduğu turnuvada bir kez daha finale yükseldi.

Diğer yarı final mücadelesinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile Norveçli Casper Ruud karşı karşıya geldi.

Djokovic'i 6-4, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Ruud, finalde Tsitsipas'ın rakibi oldu.