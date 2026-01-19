İSTANBUL 5°C / 2°C
  • Djokovic ve Swiatek Avustralya Açık'ta ikinci turda
Spor

Djokovic ve Swiatek Avustralya Açık'ta ikinci turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic ve Polonyalı Iga Swiatek, ikinci tura yükseldi.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 16:58 - Güncelleme:
Djokovic ve Swiatek Avustralya Açık'ta ikinci turda
Melbourne kentindeki turnuvanın ikinci günü, akşam seansında oynanan ilk tur maçlarıyla sona erdi.

Tek erkeklerde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu 4 numaralı seribaşı Djokovic, İspanyol Pedro Martinez'i 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi. Djokovic, Avustralya Açık kariyerindeki 100. galibiyeti aldı.

İtalyan Mattia Bellucci ile karşılaşan Norveçli Casper Ruud (12), 6-1, 6-2 ve 6-4 biten setlerle 3-0 galip geldi.

Dünya klasmanının 198. sırasındaki Fransız Arthur Gea ise Çek Jiri Lehecka'yı (17) 3-0 (7-5, 7-6, 7-5) mağlup ederek turnuvanın sürprizlerinden birine imza attı.

Erkeklerde Monakolu Valentin Vacherot (30), Hollandalı Botic van de Zandschulp ve Fransız Alexandre Muller de ikinci tura kaldı.

SWİATEK ZORLANSA DA İKİNCİ TURDA

Tek kadınlarda 6 kez grand slam şampiyonu dünya 2 numarası Iga Swiatek, Çinli Yue Yuan'ı iki saat süren maçta 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Rus Mirra Andreeva (8) ise Hırvat Donna Vekic önünde 2-1'lik (4-6, 6-3, 6-0) skorla kazandı.

Kadınlarda Belçikalı Elise Mertens (21), Rus Diana Shnaider (23) ve Avustralyalı Ajla Tomljanovic de ikinci tura çıktı.

  • Novak Djokovic
  • Iga Swiatek
  • Avustralya Açık

