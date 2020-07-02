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Spor

Djokovic'in ikinci koronavirüs testi negatif çıktı

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve 10 gündür karantinada olan Novak Djokovic'in ikinci testinden sevindirici haber geldi. Sırp tenisçinin test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 13:34 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 13:34
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Teniste erkekler 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.

Djokovic'in basın ekibinden yapılan açıklamada, 10 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan Djokovic ve eşinin, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kendilerini karantinaya aldıkları ve bugün yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 10 gün önce yapılan testlerde çocuklarının negatif çıktığı da anımsatıldı.

Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'a katılan Bulgar Grigor Dimitrov ve Hırvat Borna Coric'in koronavirüse yakalamasının ardından test yaptıran 33 yaşındaki Djokovic, sonucun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Djokovic'in kondisyoneri Marko Paniki'nin de koronavirüse yakalanmasının ardından, 13-14 Haziran'da Sırbistan'da gerçekleştirilen Adria Tur'un Hırvatistan finali ile Bosna Hersek ayağı iptal edilmişti.

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