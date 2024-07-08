Dmitriy Barinov: Beşiktaş'a transfer olmama izin vermediler

Lokomotiv Moskova forması giyen Dmitriy Barinov, Beşiktaş'tan teklif aldığını söyledi.

Dmitriy Barinov yaptığı açıklamada, "Beşiktaş bana yaklaşık 3 milyon euro teklif etmişti. Kulübüm Lokomotiv Moskova bu rakamı düşük buldu ve transfere izin vermedi. Onları çok iyi anlıyorum. Oyuncunuzun bu kadar düşük bir rakama gitmesine izin vermek yanlış olurdu." dedi.

"BEŞİKTAŞ'I İSTİYORDUM"

Beşiktaş'a gitmek istediğini söyleyen 27 yaşındaki orta saha, "Beşiktaş'a transfer olmayı istesem de kulüp düzenli olarak şampiyonluk için mücadele ediyor ve Avrupa kupalarında oynuyordu. Hatta bana yardımcı olsun diye çevirmenimiz Murat Sasiev'i de Türkiye'ye götürecektim. Benimle gelmeye hazırdı." ifadelerini kullandı.

"ÜZGÜN DEĞİLİM"

"Transferin gerçekleşmediği için üzgün müsün?" sorusuna Barinov, "Üzgün değilim, Beşiktaş'la yaşananlardan sonra biraz sakinleştim ve herhangi bir tahminde bulunmamaya çalıştım. Şimdi daha sakin düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Rus ekibiyle toplamda 215 maça çıkan başarılı oyuncu, 10 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.