Doc Rivers aldığı ceza hakkında konuştu: Zor duruma düştüm

Milwaukee Bucks koçu Doc Rivers, hakemleri eleştirdiği için NBA'in kendisine verdiği 25 bin dolarlık cezayı değerlendirdi.

Rivers, takımının Pazar günü Charlotte Hornets'a karşı 115-114 kaybettiği maçta kritik bir hakem kararını eleştirdiği için aldığı 25 bin dolarlık ceza hakkında konuştu ve oyuncusunu savunmak durumunda olduğunu söyledi.

Bucks koçu durumu tanımlamak için ilginç bir metafor sundu:

"Zor bir duruma düşüyorsunuz. Kız arkadaşınızın kötü bir kıyafetle gelip size 'Ne düşünüyorsun?' diye sorması ve sizin de gerçeği söylemeniz durumunda başınızın büyük belaya gireceği gibi bir durumdu. Ceza konusunda ben de böyle düşünüyordum. Herkes ne demek istediğimi anlıyor, değil mi?"

Bucks koçu, Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee'nin bitime 7.3 saniye kala bir sayı geride olduğu sırada faul yapmadığını, Charlotte yıldızı LaMelo Ball'unun yalnızca kayıp düştüğünü söylemişti. Antetokounmpo'ya bu pozisyonda faul düğü çalınmış ve Ball ise iki serbest atışında isabet bularak Charlotte'a galibiyeti getirmişti.

Rivers, "Son pozisyonda hakemin yanlış karar verdiğini düşündüm. Üst üste iki maçtır, karşılaşmaların son pozisyonlarında yanlış kararlar veriliyor." ifadesinden sonra NBA tarafından bu cezaya layık görülmüştü.

Hakem şefi Curtis Blair, maç sonrası incelemesinde pozisyonda aslında herhangi bir illegal temas olmadığının belirlendiğini açıklamıştı. Blair ayrıca, kararın itiraz halinde geri alınmış olabileceğini, ancak Bucks'ın herhangi bir itiraz hakkının kalmadığını ise sözlerine ekledi.