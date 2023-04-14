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Spor

Doc Rivers: O Clippers kadroları asla şampiyonluk kazanamayacaktı

Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, geçmiş dönemlerde çalıştırdığı Los Angeles Clippers takımının şampiyonluk kazanmasının mümkün olmadığını söyledi.

14 Nisan 2023 Cuma 15:27 - Güncelleme:
Doc Rivers: O Clippers kadroları asla şampiyonluk kazanamayacaktı
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Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, geçmişteki Clippers takımlarının iyi bir kimyaya sahip olmadığı için şampiyonluk kazanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Clippers'ın başantrenörü olarak altı yıllık döneminde Rivers, takımda 2013'ten 2017'ye kadar Blake Griffin-Chris Paul dönemiyle başlayan ve ardından 2019-2020'de Kawhi Leonard ve Paul George'un saltanatları ile devam eden iki farklı döneme liderlik etmişti. Lakin bu takımların hiçbiri, playoffta bir başarı yakalayamamıştı.

ESPN'in NBA Today programında eski takımlarının hangisinin kendisine şu anki 76ers ekibini hatırlattığı sorulduğunda, Doc şu yanıtı verdi:

"Clippers'tan ziyade, kesinlikle (2008'deki) Boston ekibi daha yakın. O Clippers kadrolarına saygısızlık etmek istemem. Ama geriye dönüp baktığınızda o ekipler asla şampiyonluk kazanamayacaktı. Grup olarak yeterince iyi anlaşamıyorduk ve işbirliği yapmadan şampiyonluk kazanamazsınız."

Rivers, Clippers'taki hangi kadrodan bahsettiğini ise belirtmedi.

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