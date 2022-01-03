Star.com.tr 3 Ocak 2022 Pazartesi 12:11 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 12:11

Doğan Alemdar'ın takımı Rennes, Fransa Kupası son 32 turunda Nancy'ye konuk oldu. Marcel-Picot Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikası ve uzatma bölümü 1-1 berabere sona erdi. Penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Nancy turu geçen taraf oldu.

Rennes 58. dakikada Jeremy Doku'nun golüyle öne geçerken, Nancy'nin golü 78. dakikada Mickael Biron'dan geldi. Rennes'de Sehrou Guirassy 28. dakikada penaltı kaçırdı.

DOĞAN ALEMDAR İLK KEZ FORMA GİYDİ

Kayserispor'dan sezon başında Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Sezon başından beri forma şansı bulamayan ve takımdaki eksikler nedeniyle teknik direktör Bruno Genesio'nun ilk 11'de şans verdiği 19 yaşındaki kaleci 90 dakika sahada kaldı.

Fransız basını, Doğan Alemdar'ın ilk maçındaki performansına 10 üzerinden 5,5 puan verdi.

"DOĞAN ALEMDAR GENEL OLARAK BAŞARILIYDI"

Ouest-France gazetesi, genç kalecinin ilk maçındaki oyunuyla ilgili olarak yaptığı yorumda "Uzun zamandır beklediği ilk maçında genel olarak başarılıydı. El Aynaoui'nin 24. dakikadaki çok sert şutunda net bir kurtarışla maç içindeki performansının doruk noktasına ulaştı. Öte yandan Mickael Biron'un 78. dakikadaki golüne engel olamadı ve Nancy'nin 6 penaltı vuruşundan hiçbirini durduramadı." ifadelerini kullandı.

"GÜVEN VERİCİYDİ"

Stade Rennais Online sitesinde ise Doğan Alemdar için "Kalesine gelen ilk tehlikeyi önlemesi güven vericiydi. Patrick, El Aynaoui, Latouchent ve Cisse'nin şutlarında uyanıktı. Biron'un yakın mesafeden golüne engel olamadı. Penaltı atışlarında ise belirleyici değildi." yorumu yapıldı.