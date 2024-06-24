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Spor

Doğan Alemdar, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da sol diz ön çapraz bağı kopan kaleci Doğan Alemdar, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı. Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer, kadroya dahil edildi.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 14:31 - Güncelleme:
Doğan Alemdar, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen milli kalecimiz Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller neticesinde, Doğan'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve milli kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Doğan Alemdar'ın yerine 2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in A Milli Takım kampına çağrıldığı kaydedildi.

  • EURO 2024
  • Muhammed Şengezer
  • Doğan Alemdar

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