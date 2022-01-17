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Spor

Doğan Alemdar tarihi maçta bir ilki başardı

Doğan Alemdar'ın takımı Rennes, Fransa Ligue 1'de Bordeaux'u 6-0 yenerek haftanın en flaş skoruna imza attı. Üst üste üçüncü kez eldivenleri giyen ve ilk defa gol yemeden maçı tamamlayan Doğan Alemdar için Fransız basını bakın ne yorum yaptı.

17 Ocak 2022 Pazartesi 12:05 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 12:17
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Doğan Alemdar'ın formasını giydiği Rennes, Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Bordeaux'yu konuk etti. Roazhon Park'ta oynanan maçtan ev sahibi takım 6-0'lık farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Rennes'e 3 puanı getiren golleri 32. dakikada Martin Terrier, 43. dakikada Benjamin Bourigeaud, 61. dakikada Gaetan Laborde, 69. dakikada Adrien Truffert ve 89 ile 90. dakikalarda Sehrou Guirassy attı.

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Bordeaux'da skor 2-0'ken 50. dakikada Issouf Sissokho kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Rennes, Ligue 1'de 34 puanla 4. sırada yer alırken, kümede kalma mücadelesi veren Bordeaux ise 17 puanla 19. basamak bulunuyor.

DOĞAN ALEMDAR İLK KEZ GOL YEMEDİ

Rennes'in sezon başında Kayserispor'dan transfer ettiği kaleci Doğan Alemdar, Bordeaux maçında üst üste 3. kez takımının formasını giydi ve 90 dakika sahada kaldı. Maçı gol yemeden tamamlayan Doğan, Fransa'daki kariyerinde bir ilki başarmış oldu. Genç kaleci daha önceki iki maçında kalesini gole kapatamamıştı.

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19 yaşındaki file bekçisinin Bordeaux maçı performansına Fransız basını 10 üzerinden 5,5 ile 6 arasında değişen notlar verdi.

İşte Fransız basınında Doğan Alemdar için yapılan yorumlar:

"DOĞAN ALEMDAR İÇİN SAKİN BİR MAÇ"

Maxi Foot: "Rennes kalecisi, Bordeaux maçında sakin bir öğleden sonra geçirdi. Arka arkaya üçüncü kez görev aldığı maçta yapacak hiçbir şeyi yoktu. (6 puan)"

"KALESİNDE TEHLİKE YAŞAMADI

Ouest-France: "Romain Salin'in yokluğunda kadroda olacağına dair hiçbir şüphe yoktu. Maçta kalesinde gerçek anlamda bir tehlike yaşamadı. (6 puan)"

DOĞAN ALEMDAR MAÇ BOYU BİR KURTARIŞ YAPTI

SRO: "83. dakikada Javairo Dilrosun'un şutu geri püskürttü. Çok az tehlike yaratan ve hücum edemeyen Bordeaux'ya karşı bir kalecinin oynadığı maçın özeti bu oldu. (5,5 puan)"

Star.com.tr

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