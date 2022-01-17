Doğan Alemdar tarihi maçta bir ilki başardı

performansına Fransız basını 10 üzerinden 5,5 ile 6 arasında değişen notlar verdi.

İşte Fransız basınında Doğan Alemdar için yapılan yorumlar:

"DOĞAN ALEMDAR İÇİN SAKİN BİR MAÇ"

Maxi Foot: "Rennes kalecisi, Bordeaux maçında sakin bir öğleden sonra geçirdi. Arka arkaya üçüncü kez görev aldığı maçta yapacak hiçbir şeyi yoktu. (6 puan)"

"KALESİNDE TEHLİKE YAŞAMADI

Ouest-France: "Romain Salin'in yokluğunda kadroda olacağına dair hiçbir şüphe yoktu. Maçta kalesinde gerçek anlamda bir tehlike yaşamadı. (6 puan)"

DOĞAN ALEMDAR MAÇ BOYU BİR KURTARIŞ YAPTI

SRO: "83. dakikada Javairo Dilrosun'un şutu geri püskürttü. Çok az tehlike yaratan ve hücum edemeyen Bordeaux'ya karşı bir kalecinin oynadığı maçın özeti bu oldu. (5,5 puan)"