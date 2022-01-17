Doğan Alemdar tarihi maçta bir ilki başardı

Doğan Alemdar'ın formasını giydiği Rennes, Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Bordeaux'yu konuk etti. Roazhon Park'ta oynanan maçtan ev sahibi takım 6-0'lık farklı bir galibiyetle ayrıldı.
Rennes'e 3 puanı getiren golleri 32. dakikada Martin Terrier, 43. dakikada Benjamin Bourigeaud, 61. dakikada Gaetan Laborde, 69. dakikada Adrien Truffert ve 89 ile 90. dakikalarda Sehrou Guirassy attı.
Bu sonuçla Rennes, Ligue 1'de 34 puanla 4. sırada yer alırken, kümede kalma mücadelesi veren Bordeaux ise 17 puanla 19. basamak bulunuyor.
Rennes'in sezon başında Kayserispor'dan transfer ettiği kaleci Doğan Alemdar, Bordeaux maçında üst üste 3. kez takımının formasını giydi ve 90 dakika sahada kaldı. Maçı gol yemeden tamamlayan Doğan, Fransa'daki kariyerinde bir ilki başarmış oldu. Genç kaleci daha önceki iki maçında kalesini gole kapatamamıştı.
İşte Fransız basınında Doğan Alemdar için yapılan yorumlar:
Maxi Foot: "Rennes kalecisi, Bordeaux maçında sakin bir öğleden sonra geçirdi. Arka arkaya üçüncü kez görev aldığı maçta yapacak hiçbir şeyi yoktu. (6 puan)"
Ouest-France: "Romain Salin'in yokluğunda kadroda olacağına dair hiçbir şüphe yoktu. Maçta kalesinde gerçek anlamda bir tehlike yaşamadı. (6 puan)"
SRO: "83. dakikada Javairo Dilrosun'un şutu geri püskürttü. Çok az tehlike yaratan ve hücum edemeyen Bordeaux'ya karşı bir kalecinin oynadığı maçın özeti bu oldu. (5,5 puan)"
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