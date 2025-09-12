İSTANBUL 27°C / 21°C
Spor

Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım Başakşehir'de!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım transferlerinde mutlu sona ulaştı.

12 Eylül 2025 Cuma 18:51
Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım Başakşehir'de!
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, kadrosunu iki yerli futbolcuyla güçlendirdi. Turuncu lacivertliler, Rennes forması giyen kaleci Doğan Alemdar ve santrfor Bertuğ Yıldırım'ı transfer ettiğini duyurdu.

Başakşehir resmi hesabından yapılan açıklama iki oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

İşte Başakşehir'in açıklaması;

"Yeni transferlerimiz Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Rennes'te bulunan oyuncular 4 yıllık anlaşma sağladı.

Doğan'a ve Bertuğ'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

