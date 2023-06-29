Doğan Can Davas'ı, Bandırmaspor renklerine kattı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Spor Toto 1. Lig takımlarından olan Bandırmaspor Kulübü, orta saha oyuncusu Doğan Can Davas'ı kadrosuna kattı.

Bandırmaspor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor 25 yaşındaki Doğan Can Davas ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Doğan Can, geçen sezon Bandırmaspor'dan Giresunspor'a transfer olmuştu. Yapılan görüşmeler neticesinde ise Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Spor Toto 1. Lig takımlarından olan Bandırmaspor Kulübü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Can Davas ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.