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Spor

Doğan, genel kurul sonrası konuştu! ''Gerekli hamleler yapılmazsa borç 12 milyar''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili kulübün olağan genel kurulunda açıklamalar yaptı. Kulübün borcuna değinen Ertuğrul, 'Bu ekonomik hamleler yapılmasa, Trabzonspor'un borcu 12 Milyar TL! SPK'ya bağlı bir şirketiz, kurallar dışında hareket etmemiz mümkün değil!' diye konuştu.

30 Kasım 2024 Cumartesi 14:22 - Güncelleme:
Doğan, genel kurul sonrası konuştu! ''Gerekli hamleler yapılmazsa borç 12 milyar''
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili kulübün olağan genel kurulunda açıklamalar yaptı.

Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'un scout ekibine elimizden gelen desteği yapıyoruz. Futbol A Takımı'nın sorumlusu Şenol Güneş, onlara destek sağlayacağız. Bu faiz yapısı ve bu ortamda borçlar sürdürülebilir durumda değil. Anlatıyoruz ama anlaşılamıyor. Anlaşılmak istenmediğimiz için anlaşılmıyor sanırım." dedi.

Ertuğrul Doğan, "Türk futbolunun gelir yapısı ortada. 3 puandan aldığımız para deplasmana gidip gelme ve otel paramızı ucu ucuna karşılıyor. Trabzonspor'un geliri ile gideri arasında 50 milyon euro fark var! Bu durumları diğer kulüp başkanları da söylüyor. Bu paralar geldi mi, gelmedi mi gibi sorular gündeme geliyor! Daha fazla nasıl anlatılabilir, bilmiyorum." sözlerini sarf etti.

Ertuğrul Doğan son olarak, "Önümüzde 2 Milyar TL'yi geçen vergi borcu var! Bunun üzerine çalışma yürütüyoruz! Seneye 3-4 Milyar'ı bulduğunda, insanlar 'Bu nasıl oldu?' diyecek. Zaten %56 faiz yiyoruz! Tüm kulüplerde gelir ve gider arasında dengesizlik var. Büyük projelerimiz var, bunları yapabilirsek; borcu sıfırlamaya yakın duruma getirebiliriz. Bu paraları bulabiliriz. Biz bu faizlere yakalanmasaydık, 4 Milyar TL borcu değil, 1 Milyar TL gibi bir borcu konuşacaktık. Faiz kararı, piyasanın verdiği bir karar ver Trabzonspor ile alakalı değil. İstanbul ve Trabzon'da arsa için geçen hafta Ankara'daydık. İnşallah bu projeleri parça parça açıklamaya başlayacağız. Trabzonspor'un 30 Milyon Euro'ya yakın bir ödemesi var. Bir şekilde bu işin altından çıkılacak." ifadelerini kullandı.

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