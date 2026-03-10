İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0609
  • EURO
    51,3471
  • ALTIN
    7342.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Döğergücü FK farklı kazandı

Döğergücü FK, rakibi Argıncıkspor'u 7-2 gibi farklı yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

IHA10 Mart 2026 Salı 14:22 - Güncelleme:
Döğergücü FK farklı kazandı
ABONE OL

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 22.haftasında orta sıralarda yer alan Döğergücü FK, rakibi Argıncıkspor'u 7-2 gibi farklı yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Dilber Sıla Başıaçık, Özge Özkul, Oğuzhan Sezer

Döğergücü FK: Önder Yıldız, Emin Sezer, Ömer Faruk Kalkan, Yusuf Kenan Karabulut, Ömer Akduran, (Beytullah Çolak dk.90), Eren Alkan, (Mahmut Akif Çoban dk.84), Musa Güneş, Samet Dağlı, Muhsin Gürhan, Deniz Yıldırım, Mustafa Yılmaz, (Gökhan Yeşilbaş dk.46)

Argıncıkspor: Emre Gündüz, Alican Koçer, (Telli Boran Akbaş dk.84), Kaan Aşık, Muhammed Korkmaz, Menduh Çökük, Eren Cem Çelebi, Alper Arda Karakoç, (Ozan Arslan Kahriman dk.67), Yusuf Aslan, (Mustafa Can Ada dk.46), Yunus Emre Mert, Tahir Can Çeçen, (Recep Efe Gürcan dk.84), Emircan Yıldırım

Goller: Yusuf Kenan Karabulut (dk.24-45), Gökhan Yeşilbaş (dk.50 ve90+1), Musa Güneş (dk.69), Emin Sezer (dk.59-73) (Döğergücü FK), Menduh Çökük (dk.37-57 (penaltı) (Argıncıkspor)

Kırmızı kartlar: Ömer Faruk Kalkan (dk.74) (Döğergücü FK), Muhammed Korkmaz (dk.74) (Argıncıkspor)

  • Döğergücü FK
  • Argıncıkspor
  • Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme

ÖNERİLEN VİDEO

Çevre illerden de hissedildi! Denizli'deki deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.