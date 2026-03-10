Döğergücü FK farklı kazandı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 22.haftasında orta sıralarda yer alan Döğergücü FK, rakibi Argıncıkspor'u 7-2 gibi farklı yenerek haftayı galibiyetle kapattı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Dilber Sıla Başıaçık, Özge Özkul, Oğuzhan Sezer
Döğergücü FK: Önder Yıldız, Emin Sezer, Ömer Faruk Kalkan, Yusuf Kenan Karabulut, Ömer Akduran, (Beytullah Çolak dk.90), Eren Alkan, (Mahmut Akif Çoban dk.84), Musa Güneş, Samet Dağlı, Muhsin Gürhan, Deniz Yıldırım, Mustafa Yılmaz, (Gökhan Yeşilbaş dk.46)
Argıncıkspor: Emre Gündüz, Alican Koçer, (Telli Boran Akbaş dk.84), Kaan Aşık, Muhammed Korkmaz, Menduh Çökük, Eren Cem Çelebi, Alper Arda Karakoç, (Ozan Arslan Kahriman dk.67), Yusuf Aslan, (Mustafa Can Ada dk.46), Yunus Emre Mert, Tahir Can Çeçen, (Recep Efe Gürcan dk.84), Emircan Yıldırım
Goller: Yusuf Kenan Karabulut (dk.24-45), Gökhan Yeşilbaş (dk.50 ve90+1), Musa Güneş (dk.69), Emin Sezer (dk.59-73) (Döğergücü FK), Menduh Çökük (dk.37-57 (penaltı) (Argıncıkspor)
Kırmızı kartlar: Ömer Faruk Kalkan (dk.74) (Döğergücü FK), Muhammed Korkmaz (dk.74) (Argıncıkspor)