3 Aralık 2025 Çarşamba
Spor

Serdal Adalı'dan PFDK tepkisi! ''Doğru bildiğimiz yoldan dönmeyeceğiz''

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin sert bir açıklamada bulundu. Adalı yaptığı paylaşımda, 'Büyük Beşiktaş camiasının desteğiyle, doğru bildiğimiz yoldan asla dönmeyeceğiz.' sözlerini sarf etti.

Haber Merkezi3 Aralık 2025 Çarşamba 18:19 - Güncelleme:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, PFDK'ye sevk edilmesinin ardından bir açıklama yayınladı.

İşte Adalı'nın açıklaması:

"Bugün, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir müsabaka pozisyonuna ilişkin açıklamamız gerekçe gösterilerek, "Türk futbolunun marka değerini zedelemek" iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmiş bulunuyorum.

Öncelikle bilinmelidir ki; söz konusu açıklama Türk futbolunun itibarını zedelemek bir yana, tam tersine adaleti, şeffaflığı ve hakkaniyeti savunma amacı taşımaktadır. Beşiktaş camiası, hiçbir zaman kayrılmayı, ayrıcalık tanınmasını veya kollanmayı talep etmemiştir. Bizim tek isteğimiz; herkes için adil, eşit ve doğru yönetilen bir futbol düzenidir.

Bu sevk, ne şahsımı ne de Beşiktaş'ı yıldırabilir. Gözdağı niteliğindeki bu kararların, bizi doğruları söylemekten, hakkımızı aramaktan ve Türk futbolunun gerçek itibarını korumaktan alıkoyması mümkün değildir.

Türk futbolu gerçek anlamda temizlenecekse, bu ancak ilkelere bağlı duran, hakkını savunan ve adaleti herkes için talep eden duruşlarla mümkündür. Beşiktaş, bu duruşun en güçlü temsilcisidir ve öyle olmaya devam edecektir.

Büyük Beşiktaş camiasının desteğiyle, doğru bildiğimiz yoldan asla dönmeyeceğiz.

