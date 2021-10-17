17 Ekim 2021 Pazar 00:35 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 00:50

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Trabzonspor maçı öncesi Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Selahattin Baki'nin sözleri:

"KAFA KAFAYAYIZ"

"Biz ne zaman iyi olsak Trabzonspor da iyi oluyor. Rakibimize saygı duyarak çıkacağız, oynayacağız. Hem Fenerbahçeliler hem Trabzonsporlular hem de diğer futbolseverler için önemli maçlardan bir tanesi. Ezeli rekabette tekrar dönüm noktasında ve kafa kafayayız."

"BİR GALİBİYET HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"

"Bir sıkıntımız yok, her şey yerli yerinde. Hem sevindiğimiz hem üzüldüğümüz dönemler oldu. Serdar Dursun'u psikolojik ve fiziksel olarak kazandığımız bir dönemde Serdar Aziz'de bir talihsizlik yaşadık. Onların haricinde bir problem yok milli takımdan gelen oyuncularda. Fenerbahçe camiasına bir galibiyet hediye etmek üzere geldik."

"MESUT KENDİSİNİ TOPARLIYOR"

"Mesut, buraya çok isteyerek geldi. Mutlu geldi. 1,5 sene doğru dürüst top oynamadan geldi. Dünya starı olsan da ritim kaybettiğinde performansın geriye gidiyor. Kendisini yavaş yavaş toparlıyor. Çok fazla algı yapılıyor kendisiyle ilgili. Allah'tan çok iyi bir profesyonel. Bunları kaale bile almıyor. Yarın hoca görev verdiği takdirde kilit bir rol oynar. Herhalde sadece Fenerbahçe, oyuncusu gerçekten hasta mı, serum yedi mi diye kanıtlamak zorunda kalan tek camiadır."

"HAKEM ETKİ ALTINDA KALMASIN"

"Ben artık Türk futbolunda bir şeye şaşırmıyorum. Geçtiğimiz günlerde bazı rakiplerimizi eleştiren bir konuşması oldu başkanımızın. Yalan yanlış algı operasyonlarına biz girmeyeceğiz. Hakemle ilgili pek konuşmayacağım. Bütün takımlar hakemlerden şikayetçi, bu kadar kulübün haksız olması düşünülemez. Hakem camiasının kendilerini yeniden icat etmesi gerekiyor. Maçın naturel, tarihine uygun bir gerginliği vardır. Daha fazla germeye gerek yok. Etki altında kalmadan, doğru gördüğünü çalıp maçı en iyi şekilde yönetmesini bekliyoruz"

"OTURACAK BU TAKIM"

"Yeni hoca, yeni sistem, alışılagelmişin dışında bir sistemle oynuyoruz. Zaman zaman güzel fragmanlar da verdik. Oturacak bu takım, ben memnunum."

"HERKES HER ŞEYİ BİLİYOR"

"Eleştirenlerin kaç tanesi hayatında hocalık kariyerinde 8 tane kupa kaldırmış acaba? Türkiye'de herkes her şeyi biliyor ama o konunun başındaki kişi hiçbir şey bilmiyor."

"HOCANIN SÖYLEMİNİ BOZMAYAYIM"

(Rakipler puan kaybedecek sözü) "Ben Vitor Hocanın söylemini bozmayayım, rakipler puan kaybetmeye devam etsin."

"MEYER ATMAYA DEĞER BİR ZARDI"

"Max Meyer, 2-3 sene öncesine kadar wonderkid olarak geçiyordu. Kendisi de itiraf ediyor, yanlış takıma gitti. Bence o iyi olacak. Atmaya değer bir zardı."

"TARAFTAR TAKIMLA BÜTÜNLEŞTİ"

"Bu seneki takımın taraftarla iyi bir bağ kurduğunu düşünüyorum. Taraftarın enerjisiyle yükselebilecek bir takım. Olympiakos maçından sonraki destek benim için önemliydi."

"EN BÜYÜK ADAY BİZİZ"

"Ben sezon başında da Trabzonspor'u çok net bir aday olarak görüyordum. Ancak biz şampiyonluğun en büyük adayıyız. Trabzonspor'u da hocasıyla, kadrosuyla, istikrarlı oyunuyla net bir aday olarak görüyorum. Yarınki maçı kazanan ya da kaybeden şampiyonluğu kaybetmiş olmayacak. Önemli bir viraj."

"DIEGO ROSSI..."

"Rossi MLS'ten geldi. Buradaki lig çok daha fiziksel, eski, kültürü, tutkusu olan bir lig. Amerika'da maç kaybedersin 3-0, adamı tebrik ederler. Sessiz sedasız asistlerini de yaptı."

"BERISHA AÇILACAK"

"Berisha'yı aldığımızda bu adamı nasıl getirdiniz diye sordular bize hep. İlk golünü de attı, ben gol atınca açılacak diyordum. Karakter olarak, Fenerbahçe davasını sahiplenmişlik olarak iyi bir futbolcu aldığımızı düşünüyorum. Aldıklarımızın arasında en büyüğü 25 yaşındaki Max Meyer. Hepsi daha iyi olacak."

"PENALTILARDA BAZEN ARTNİYET VAR"

"Penaltı kararlarında artniyet var mı bilmiyorum, bazen var. Bizi böyle şeyler buluyor, 2-3 sezon penaltı kullanmadığımız dönem oldu. Daha 8. hafta ortalığı çok da yangın yerine çevirmeye gerek yok."

"TÜM KULÜPLER EKONOMİK OLARAK BİTİK"

"Biz, el uzatıyoruz elimizi tutmak isteyen olursa hep beraber çıkar kollayarak yol yürümemiz gerek demiştik. Galatasaray, Beşiktaş kim tutarsa tutsun... Ekonomik olarak bitik durumdayız, tüm kulüpler olarak tabi."

"KAFAMDA BİR SKOR VAR"

"Kafamda bir skor var ama şimdi söylemeyeyim, maçtan sonra Vitor Hoca'ya göstereceğim."