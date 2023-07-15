Doğru zamanda doğru yere gitsinler

"Avrupa'ya giden gençlerin çok doğru tercih yapmaları gerekiyor. Fiziksel ve taktiksel anlamda kendilerine uygun ligleri seçmeleri lazım. Gidilen ülkenin dilini hızlıca öğrenmek de adaptasyonu kolaylaştırır. Gençler acele etmesinler, doğru zamanda doğru kulüplere gitsinler."

PAHA BİÇİLEMEZ

5 senedir İtalya altyapısında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Tuğberk Tanrıvermiş, Akşam'a konuştu. Tanrıvermiş, "Roma A takımı ile yan yana çalışıyoruz. Mourinho gibi bir teknik adamın, idmanlarımı ve maçlarımı izlemesi benim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı. Mourinho ile yan yana sahalarda çalışmak paha biçilemez" ifadelerini kullandı.

BAKIŞ TAMAMEN DEĞİŞTİ

Tanrıvermiş: "Galatasaray'ın son dönemde yaptığı transferler İtalya'nın Türkiye'ye bakışını değiştirdi. İtalyan teknik adamların da Türkiye'de görev alması bu ilginin artmasına neden oldu. Biz kendi ekibimiz arasında da Süper Lig maçları ile ilgili konuşuyoruz."

Geçtiğimiz sezon İtalya'nın Roma U19 takımının başında gösterdiği performansla yılın en iyi genç antrenörü seçilen Tuğberk Tanrıvermiş, AKŞAM'a konuştu. Tanrıvermiş, Avrupa'da oynama hayali kuran Türk genç oyunculara şu önemli tavsiyelerde bulundu: "Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olması hepimizi gururlandırdı. Eminim ki orada Türkiye'yi en şekilde temsil edecektir. Arda'yı dışarıda bırakarak bir konuyu dile getirmek istiyorum. Yabancı kulüpler son dönemde Türkiye'den çok sayıda oyuncu izliyor. Türkiye'den Avrupa'ya giden gençlerin öncelikle aceleci davranmamaları ve oynayabilecekleri takımlara gitmesi gerekiyor.

TÜRKİYE BÜYÜK AŞAMA KAYDETTİ

Bizim oyuncularımızın temel yetenek olarak kimseden bir eksiği yok. Son yıllarda hem federasyon hem de kulüp bazında oyuncuların gelişimi konusunda Türkiye'nin önemli aşama kaydettiğini düşünüyorum. Yakın zamanda Avrupa'yı geçebileceğimizi umuyorum. Avrupa'ya giden gençlerin çok doğru tercih yapmaları gerekiyor. Sportif anlamda bakacak olursak iddialı olmanın yanında gerçekçi de olmak lazım. Dolayısıyla genç oyuncularımızın gittikleri takımlarda aynı mevkideki rakiplerinin de seviyesine bakmaları gerekiyor.

2 AYDA İTALYANCA ÖĞRENİYORLAR

Genç yabancı oyuncuların genç Türk oyunculara göre en büyük avantajı dil öğrenme konusunda coğrafi konumun getirdiği kolaylıklara sahip olmaları. Fiziksel ve taktiksel anlamda kendilerine uygun ligleri seçmeleri gerekiyor. Gidilen ülkenin dilini hızlıca öğrenmek de adaptasyonu kolaylaştırır. Örneğin benim takımıma Slovakya, İsviçre'den bir sürü genç oyuncu geliyor. Bu oyuncuların adaptasyon süresi iki hafta sürüyor. Bu oyuncular 2 ay içerisinde İtalyanca konuşmaya başlıyor. Bu da adaptasyon süresini kısaltıyor.

FUTBOL SADECE FUTBOL DEĞİL

Galatasaray Üniversitesi'nde okuduğum dönemde de sporun içerisinde yer alıyordum. Okul hayatımı sürdürürken Galatasaray kulübünün içerisinde farklı birimlerde görev aldım. Futbol hayatımın neredeyse tamamı oldu. Ancak futbol sadece sahadan ibaret değil. Saha dışı faktörler de var. İnsanın çalıştığı dalda teknik anlamda uzmanlaşması önemli ama sosyo-kültürel anlamda da çağı yakalamak ve bununla ilgili çalışmalar yapmak çok önemli. Bu sayede çalıştığımız oyuncularla da daha iyi empati kurabileceğimizi düşünüyorum."

ALTYAPIDA İTALYA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Tanrıvermiş, "U18 ve U19 takımları İtalya'da altyapı olarak gösterilmiyor. Organizasyon ve bütçesel anlamda İtalya futbolu Avrupa'nın en üst seviyesinde" dedi.

Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya ve Türkiye'nin altyapısındaki farkları şöyle dile getirdi: "Öncelikle ülkemi çok seviyorum. Türkiye'deki büyük takımlarımızın potansiyelinin Avrupa'nın önde gelen takımlarıyla eş değer olduğunu ve Türk futboluna daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burayı sürekli eleştiriyoruz. Bu düşünce biçiminin yanlış olduğunu düşünüyorum.

PROFESYONEL TAKIM

İtalya'ya gelecek olursak, İtalya Avrupa'daki en üst üç futbol ülkesinden biri ve bunun sonucu olarak futbol ekonomileri, futbola yaptıkları yatırımlarda da Avrupa'nın en üst sıralarındalar. Benim çalıştırdığım U18, U19 takımları bir profesyonel takım gibi yönetiliyor. U18 ve U19 takımları İtalya'da altyapı olarak gösterilmiyor. Zaten bu takımların bütçelerine baktığımızda bazı Süper Lig takımlarına eşit olduğunu görürsünüz."

YABANCI KURALINA KARŞIYIM

33 yaşındaki genç çalıştırıcı, Türkiye'de uygulanan yabancı kuralı ile ilgili düşüncelerini şöyle anlattı: "Yabancı kuralına tamamen karşıyım. Bana göre yerli oyuncu yabancı oyuncu diye bir kavram yok. Bana göre iyi oyuncu, kötü oyuncu var. Oyuncunun sahada neler yaptığına bakmak gerekiyor. Antrenmanlarda yaptıklarıyla kendisine formayı vermek gerekiyor. Bugün İtalyan U19 Ligi'nin şampiyonu Lecce oldu. Lecce'nin ilk 11'inde 1 tane İtalyan yok. Avrupa'da çok güçlü rakipleriniz var. Böyle uygulamalarla bu takımlarla mücadele edemezsiniz."

G.SARAY BENiM YUVAM

Tanrıvermiş: "G.Saray benim yuvam, benim evim. Her antrenör değişikliğinden sonra böyle yaklaşımlar ve teklifl er oldu. Ama İtalya'da ve Avrupa'da farklı bir yol çiziyorum. Geçtiğimiz yaz ve bu yaz Süper Lig takımlarından teklifl er geldi. 33 yaşındayım ve kariyerimi yurtdışında sürdürmekten mutluyum."

BÜYÜK BiR GURUR

Tanrıvermiş: "İtalya gibi rekabetin bu kadar sert olduğu bir futbol ülkesinde beş sene sonunda geldiğim noktadan ve yaptıklarımdan mutluyum. Bütün İtalyanların arasında bu sene bu ödülü aldım. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum."